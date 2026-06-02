Đồng hành, sẻ chia cùng người lao động

Lớp học trang bị kỹ năng làm cha mẹ cho đoàn viên, người lao động do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức

Những mái nhà mang hơi ấm công đoàn

Tháng Công nhân năm nay mang đến niềm vui đặc biệt cho đoàn viên Nguyễn Thị Tuyết, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế (HBI), khi “Mái ấm Công đoàn” mới được khởi công xây dựng, thay cho căn nhà cũ đã xuống cấp nhiều năm qua của gia đình chị.

Chị Tuyết có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng chị đều là công nhân có thu nhập thấp. Biến cố xảy ra khi gia đình mất đi người con do biến chứng hậu phẫu. Bản thân chị Tuyết đang điều trị bệnh trầm cảm kéo dài.

Nhiều năm qua, gia đình chị sống trong căn nhà chật hẹp với những mảng tường nứt lớn, mái tôn xập xệ, luôn thấp thỏm khi mỗi mùa mưa bão đến. Đầu tháng 5 vừa qua, khoản hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” giúp gia đình chị có thêm điều kiện xây dựng lại căn nhà mới, vơi bớt nỗi lo về chỗ ở để từng bước ổn định cuộc sống.

Điều khiến chị Tuyết trân quý không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự quan tâm, đồng hành của tổ chức công đoàn và đồng nghiệp trong quãng thời gian khó khăn nhất. “Có lúc tôi nghĩ mình không còn đủ sức để vượt qua, nhưng nhờ mọi người luôn động viên nên tôi có thêm niềm tin để cố gắng”, chị Tuyết chia sẻ.

Tháng Công nhân năm nay cũng mang đến niềm vui lớn cho gia đình anh Huỳnh Ngọc Dũng, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi thành phố.

Trước đó, gia đình 4 người của anh Dũng sống trong căn nhà nhỏ chỉ khoảng 20m². Đồng lương ít ỏi của anh là nguồn thu nhập chính trong khi vợ chưa có việc làm ổn định. Dù tằn tiện chi tiêu, vợ chồng anh vẫn không đủ tiền xây lại ngôi nhà mới. Đầu tháng 5/2026, “Mái ấm Công đoàn” của gia đình anh được khởi công xây dựng từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của Quỹ “Mái ấm Công đoàn”.

Không chỉ chị Tuyết, anh Dũng, trong Tháng Công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Huế đã trích hơn 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 4 đoàn viên khó khăn, giúp nhiều gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Từ bữa cơm đến đời sống tinh thần

Tại Công ty CP Khoáng sản Huế, chương trình “Bữa cơm Công đoàn” trong Tháng Công nhân năm nay để lại nhiều cảm xúc cho đoàn viên, người lao động. Không khí bữa cơm tập thể trở nên ấm cúng hơn khi mỗi suất ăn được nâng giá trị lên 50 nghìn đồng. Thực đơn được tăng cường thêm các món ăn bảo đảm dinh dưỡng, phù hợp khẩu vị, tạo không khí gần gũi, sẻ chia giữa các công nhân trong doanh nghiệp.

Cùng với chăm lo bữa ăn, các chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên và con em người lao động cũng được mở rộng theo hướng thiết thực hơn. Mới đây, LĐLĐ thành phố Huế đã ký kết nhiều chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên, người lao động; phối hợp với Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi thành phố tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho con đoàn viên công đoàn, giảm từ 10 - 20% học phí các lớp năng khiếu.

LĐLĐ thành phố cũng liên kết với các doanh nghiệp triển khai nhiều ưu đãi cho đoàn viên và gia đình tại Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân như miễn phí vé ngâm tắm, vui chơi cho học sinh đạt thành tích xuất sắc. Công ty TNHH TM&DV Hoa Nghiêm hỗ trợ miễn phí thuê váy cưới trị giá 9 triệu đồng cho một số đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn khi tổ chức đám cưới...

Ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Huế cho biết: Cùng với các chương trình hỗ trợ trực tiếp, năm nay, các cấp công đoàn chú trọng triển khai nhiều hoạt động chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động ngay tại cơ sở như: Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng nuôi dạy con, nâng cao tay nghề và cải thiện đời sống tinh thần. Tất cả các hoạt động đều hướng đến mục tiêu giúp đoàn viên, người lao động cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của tổ chức công đoàn trong đời sống hằng ngày.