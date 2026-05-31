Đồng hành đưa an sinh xã hội lên nền tảng số

Cán bộ Công an xã A Lưới 2 đến nhà giúp người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Hình ảnh cán bộ Công an xã Phú Hồ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đến từng thôn xóm để hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID trở nên quen thuộc với nhiều người dân địa phương. Anh Đặng Văn Huy (trú tại xã Phú Hồ) cho biết, bố mẹ đều lớn tuổi, ít sử dụng điện thoại thông minh nên lực lượng công an đã kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác, từ xác thực tài khoản đến liên kết thông tin bảo hiểm y tế.

Trung tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an xã Phú Hồ thông tin, đơn vị đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Cán bộ công an xã đã phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng đến tận các thôn, khu dân cư để hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, đồng thời hỗ trợ tích hợp thông tin bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và tài khoản nhận trợ cấp không dùng tiền mặt.

Đối với người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ, lực lượng công an trực tiếp thao tác, hướng dẫn từng bước để người dân dễ dàng sử dụng. Song song với hoạt động trực tiếp tại cơ sở, Công an xã Phú Hồ còn đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo thông qua các bài viết, video hướng dẫn ngắn, infographic trực quan nhằm giúp người dân nắm rõ lợi ích của việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại địa phương.

Tại các xã vùng sâu, vùng xa, các chiến sĩ Công an TP. Huế thường xuyên băng rừng, lội suối để hỗ trợ người dân chính sách an sinh xã hội thông qua nền tảng số VNeID. Ở những địa phương điều kiện còn nhiều hạn chế như A Lưới và Nam Đông, các chiến sĩ trẻ càng phải kiên trì “cầm tay chỉ việc”, tỉ mỉ hướng dẫn từng thao tác nhỏ nhất để bà con làm quen với giao diện ứng dụng.

Tại xã Khe Tre, lực lượng công an cơ sở đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Cán bộ công an đã tổ chức nhiều lượt đến từng hộ dân hỗ trợ trực tiếp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền qua 19 nhóm Zalo thôn để bà con dễ tiếp cận thông tin.

Nhiều tiện ích

Nhiều năm qua, các chính sách an sinh xã hội luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, nhất là trong những giai đoạn cần hỗ trợ diện rộng. Tuy nhiên, phương thức chi trả truyền thống bằng tiền mặt thường bộc lộ những bất cập như quy trình xác minh kéo dài, tốn thời gian tổng hợp và tổ chức chi trả trực tiếp.

Công an xã Khe Tre hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Huế, việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID là tiện ích phổ biến, thông dụng nhằm giúp người dân được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả chi trả, bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn trong quá trình thực hiện; khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Huế, công an các xã, phường trên địa bàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều đợt tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Việc hỗ trợ được thực hiện linh hoạt tại khu dân cư, các điểm sinh hoạt cộng đồng và ngay tại nhà người dân, nhất là với người cao tuổi hoặc người ít tiếp cận công nghệ. UBND thành phố cũng giao Công an TP. Huế theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định, bảo đảm hiệu quả và thiết thực.

Việc đưa an sinh xã hội lên nền tảng số không chỉ giúp rút ngắn thủ tục, tiết kiệm thời gian cho người dân mà còn cho thấy sự đổi mới trong công tác phục vụ Nhân dân. Từ những chuyến đi đến từng thôn bản, từng hộ dân của lực lượng công an cơ sở, các chính sách an sinh đang được kết nối gần hơn với người dân thông qua công nghệ số, theo hướng nhanh hơn, thuận tiện hơn và minh bạch hơn.