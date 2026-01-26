Viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: nhandan.vn

Tất yếu khách quan, lựa chọn đúng đắn

Ngay từ khi ra đời vào mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu cấp bách của lịch sử dân tộc, chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước, thống nhất ý chí và hành động của phong trào cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã làm nên những thắng lợi vĩ đại: Giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội và kiên định con đường phát triển phù hợp với điều kiện, bản sắc của mình. Thực tiễn lịch sử hơn 95 năm qua khẳng định: Sự ra đời của Đảng là tất yếu khách quan, là lựa chọn đúng đắn của dân tộc Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đan xen thời cơ và thách thức; đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, Đại hội XIV của Đảng được tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ tập thể và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Thành công của Đại hội thể hiện rõ ở việc tổng kết sâu sắc thực tiễn, bổ sung và phát triển lý luận; xác định đúng đắn tầm nhìn, mục tiêu, phương hướng và các đột phá chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững, lấy con người làm trung tâm, chủ thể và động lực của sự phát triển. Các quyết sách quan trọng được thông qua tại Đại hội không chỉ phản ánh ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, mà còn thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực cầm quyền của Đảng trong việc dẫn dắt đất nước thích ứng linh hoạt trước những biến động của thời đại. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới, thể hiện rõ ý chí tự chủ chiến lược, tinh thần tự lực, tự cường, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc Việt Nam.

Thực tiễn bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc

Một trong những dấu ấn nổi bật của Đại hội XIV của Đảng là sự nhấn mạnh đặc biệt đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ thực tiễn đó, Đại hội đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình; quyết tâm đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia; đồng thời hành động mạnh mẽ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá thực chất và hiệu quả. Những định hướng này tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, khẳng định rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong quá trình tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xứng đáng với vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới.

Thành công của Đại hội XIV của Đảng cũng cho thấy sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân - cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống Nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc… tiếp tục khẳng định bản chất lấy “dân làm gốc”, vì Nhân dân phục vụ của Đảng. Chính thực tiễn sinh động này là lời phản bác thuyết phục nhất đối với mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Nhìn lại chặng đường lịch sử và soi chiếu vào thành công của Đại hội XIV của Đảng, có thể khẳng định vững chắc rằng: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Trong bối cảnh mới, Đảng tiếp tục là lực lượng duy nhất đủ bản lĩnh, trí tuệ và uy tín để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thêm tự hào, tin tưởng và trách nhiệm; nguyện đoàn kết một lòng, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng và dân tộc trong thời kỳ mới.