Đồng chí Nguyễn Chí Tài thăm các gia đình chính sách và dâng hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Dương Nỗ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài tặng quà đến bà Nguyễn Thị Thơm

Đoàn công tác đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thơm (thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, tổ dân phố 12); gia đình ông Tạ Văn Sang (thờ cúng 2 Liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tại tổ dân phố 7) và gia đình ông Lê Văn Hiền (bệnh binh 71% trở lên, tại tổ dân phố 6).

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Chí Tài đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Đồng chí bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài tặng quà đến gia đình ông Lê Văn Hiền

Xúc động trước sự quan tâm chu đáo của lãnh đạo thành phố, đại diện các gia đình chính sách đã gửi lời cảm ơn chân thành và khẳng định sẽ tiếp tục gương mẫu, đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của quê hương.

Sau khi thăm hỏi các gia đình chính sách, đồng chí Nguyễn Chí Tài cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ Phú Thanh (tổ dân phố 12, phường Dương Nỗ). Trong không khí nghiêm trang và xúc động, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.