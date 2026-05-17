Ký kết hợp tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Lãnh đạo thành phố tặng quà đến chính quyền tỉnh Salavan

Dự buổi hội đàm có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế và đồng chí Vẻn Phệt Lặt Đa Vông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, hai bên đã đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua. Dù gặp nhiều khó khăn do nguồn tin khan hiếm, địa hình hiểm trở, song nhờ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Salavan, Đội 192 đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025 - 2026.

Để nâng cao hiệu quả công tác này trong mùa khô 2026 - 2027, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh mong muốn Ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan tiếp tục chỉ đạo các cấp, vận động nhân dân tích cực phát hiện, cung cấp thông tin và hỗ trợ Đội 192 thực hiện nhiệm vụ với tinh thần "còn một nguồn tin còn tìm kiếm".

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ Việt Nam vì nền độc lập của Lào, đồng chí Vẻn Phệt Lặt Đa Vông khẳng định, việc phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan.

Tại hội đàm, hai bên đã ký kết biên bản hợp tác phối hợp mùa khô 2026 - 2027; đồng thời thống nhất chủ trương xây dựng nhà tưởng niệm, lưu giữ hài cốt liệt sĩ và đón tiếp thân nhân tại tỉnh Salavan. Dự kiến, lễ tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ hồi hương về Việt Nam sẽ được tổ chức trang trọng vào ngày 20/5 tới.