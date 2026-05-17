Thành phố Huế và tỉnh Salavan

Ký kết hợp tác quy tập hài cốt liệt sĩ

HNN.VN - Chiều 18/5, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan (Lào) tổ chức hội đàm, ký kết biên bản hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2026 - 2027.

 Lãnh đạo thành phố tặng quà đến chính quyền tỉnh Salavan 

Dự buổi hội đàm có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế và đồng chí Vẻn Phệt Lặt Đa Vông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, hai bên đã đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua. Dù gặp nhiều khó khăn do nguồn tin khan hiếm, địa hình hiểm trở, song nhờ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Salavan, Đội 192 đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025 - 2026.

Để nâng cao hiệu quả công tác này trong mùa khô 2026 - 2027, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh mong muốn Ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan tiếp tục chỉ đạo các cấp, vận động nhân dân tích cực phát hiện, cung cấp thông tin và hỗ trợ Đội 192 thực hiện nhiệm vụ với tinh thần "còn một nguồn tin còn tìm kiếm".

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ Việt Nam vì nền độc lập của Lào, đồng chí Vẻn Phệt Lặt Đa Vông khẳng định, việc phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan.

Tại hội đàm, hai bên đã ký kết biên bản hợp tác phối hợp mùa khô 2026 - 2027; đồng thời thống nhất chủ trương xây dựng nhà tưởng niệm, lưu giữ hài cốt liệt sĩ và đón tiếp thân nhân tại tỉnh Salavan. Dự kiến, lễ tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ hồi hương về Việt Nam sẽ được tổ chức trang trọng vào ngày 20/5 tới.

QUANG ĐẠO
Hội đàmLàocất bốcliệt sĩSalavalNguyễn Văn Mạnh
  Nội dung góp ý

Ký kết phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chương trình làm việc tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 17/5, Đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm ký kết công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026 - 2027 với Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong (Lào).

Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026

Tối 12/5, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật diễn ra từ ngày 12 đến 16/5/2026 tại Lào.

Triển lãm số kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Ngày 8/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm số kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026); Hội nghị thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ta và kết quả bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XVI.

Xây mới và sửa chữa 83 nhà cho con em gia đình nhiễm chất độc hóa học

Ngày 29/4, UBND thành phố Huế tổ chức lễ ra quân triển khai Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học” trên địa bàn. Tham dự có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

