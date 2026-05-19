Đón nhận hài cốt Liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào

Đại biểu tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nước



Tham dự lễ tiễn và đón nhận hài cốt liệt sĩ có các đồng chí: Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse (Lào); Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố cùng các thành viên đoàn công tác.

Các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong lời điếu văn xúc động, ông Vẻn Phệt Nặt Đa Vông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan khẳng định, sự hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất nước Lào là sự hy sinh vô cùng cao cả. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Salavan sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ Việt Nam đã không tiếc máu xương, kề vai sát cánh cùng quân và dân Lào chiến đấu vì nền độc lập, tự do của đất nước Triệu Voi.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố dâng dương các Anh hùng Liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng “núi liền núi, sông liền sông”. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, Nhân dân hai nước đã luôn kề vai sát cánh, sẻ chia từng “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, cùng chiến đấu chống kẻ thù chung.

Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sĩ là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh dẫn lại lời cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Xương máu của quân và dân Việt Nam đã nhuộm đỏ khắp nơi trên đất nước Lào. Nhân dân Lào chúng tôi vô cùng hãnh diện có Nhân dân Việt Nam anh hùng vừa là đồng chí, vừa là anh em thân thiết của mình”. Đồng thời khẳng định: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, lãnh đạo và Nhân dân các tỉnh Salavan, Sekong tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, kịp thời thông tin khi phát hiện phần mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam để các cơ quan chức năng thực hiện công tác quy tập, đưa các anh trở về với đất mẹ.