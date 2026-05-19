  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 20/05/2026 15:20

Đón nhận hài cốt Liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào

HNN.VN - Sáng 20/5, tại tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Salavan long trọng tổ chức lễ tiễn đưa 8 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào trở về Tổ quốc.

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ Ký kết hợp tác quy tập hài cốt liệt sĩKý kết phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương ĐiềnBộ Quốc phòng tập huấn lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩTăng tốc xác định danh tính liệt sĩ: Mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm

Đại biểu tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nước

Tham dự lễ tiễn và đón nhận hài cốt liệt sĩ có các đồng chí: Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse (Lào); Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố cùng các thành viên đoàn công tác.

Các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong lời điếu văn xúc động, ông Vẻn Phệt Nặt Đa Vông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan khẳng định, sự hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất nước Lào là sự hy sinh vô cùng cao cả. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Salavan sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ Việt Nam đã không tiếc máu xương, kề vai sát cánh cùng quân và dân Lào chiến đấu vì nền độc lập, tự do của đất nước Triệu Voi.

 Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố dâng dương các Anh hùng Liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng “núi liền núi, sông liền sông”. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, Nhân dân hai nước đã luôn kề vai sát cánh, sẻ chia từng “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, cùng chiến đấu chống kẻ thù chung.

Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sĩ là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh dẫn lại lời cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Xương máu của quân và dân Việt Nam đã nhuộm đỏ khắp nơi trên đất nước Lào. Nhân dân Lào chúng tôi vô cùng hãnh diện có Nhân dân Việt Nam anh hùng vừa là đồng chí, vừa là anh em thân thiết của mình”. Đồng thời khẳng định: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, lãnh đạo và Nhân dân các tỉnh Salavan, Sekong tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, kịp thời thông tin khi phát hiện phần mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam để các cơ quan chức năng thực hiện công tác quy tập, đưa các anh trở về với đất mẹ.

Quang Đạo
 Từ khóa:
Làohy sinhliệt sĩtình nguyện
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thành phố Huế và tỉnh Salavan
Ký kết hợp tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 18/5, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan (Lào) tổ chức hội đàm, ký kết biên bản hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2026 - 2027.

Ký kết hợp tác quy tập hài cốt liệt sĩ
Ký kết phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chương trình làm việc tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 17/5, Đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm ký kết công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026 - 2027 với Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong (Lào).

Ký kết phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026

Tối 12/5, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật diễn ra từ ngày 12 đến 16/5/2026 tại Lào.

Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026
Triển lãm số kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Ngày 8/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm số kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026); Hội nghị thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ta và kết quả bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XVI.

Triển lãm số kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top