Trao 180 phần quà tri ân người có công

Trao quà đến các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

Quỹ Khởi sự từ tâm và các đồng chí lãnh đạo xã Phú Vang đã trao 180 phần quà trị giá 126 triệu đồng đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã và phường Thuận An.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi hành trình an sinh xã hội vì cộng đồng do Quỹ Khởi sự từ tâm thực hiện; là tình cảm tri ân, trách nhiệm, lòng biết ơn dành cho sự hy sinh, đóng góp to lớn của thế hệ cha anh.

“Những phần quà thiết thực này không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn"- Chủ tịch UBND xã Phú Vang, Lê Đức Lộc nhấn mạnh.