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Trao 180 phần quà tri ân người có công

HNN.VN - Ngày 25/7, Quỹ Khởi sự từ tâm tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Gia (xã Phú Vang) và tổ chức tặng quà tri ân đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Thêm nguồn lực chăm lo người có côngĐồng chí Nguyễn Chí Tài thăm các gia đình chính sách và dâng hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Dương NỗHoàn thiện chính sách ưu đãi, chăm lo người có công với cách mạngDựng mái ấm, nối dài tri ânThăm và tặng quà gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu

Trao quà đến các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn 

Quỹ Khởi sự từ tâm và các đồng chí lãnh đạo xã Phú Vang đã trao 180 phần quà trị giá 126 triệu đồng đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã và phường Thuận An.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi hành trình an sinh xã hội vì cộng đồng do Quỹ Khởi sự từ tâm thực hiện; là tình cảm tri ân, trách nhiệm, lòng biết ơn dành cho sự hy sinh, đóng góp to lớn của thế hệ cha anh.

“Những phần quà thiết thực này không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn"- Chủ tịch UBND xã Phú Vang, Lê Đức Lộc nhấn mạnh.

Quỳnh Anh
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Tri ân

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