Lãnh đạo thành phố thăm gia đình chính sách phường Phong Thái và Thuận Hóa

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng thăm và tặng quà cho bà Hồ Thị Thỏn, phường Phong Thái. Ảnh: Minh Văn

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã đến thăm, tặng quà các gia đình ông Trịnh Minh Huề, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở tổ dân phố Tây Hiền và gia đình bà Hồ Thị Thỏn, vợ liệt sĩ, người có công với cách mạng tại tổ dân phố Phò Ninh, phường Phong Thái.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương thế hệ đi trước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công.

Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền. Ảnh: Minh Văn

Trước đó, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng cùng lãnh đạo phường Phong Thái và Phong Điền đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ", dành phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh .

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình tặng quà tri ân gia đình bà Trần Thị Đào Em ở phường Thuận Hóa . Ảnh: Thanh Hương

Cũng trong sáng 24/7, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa đã đến thăm các gia đình chính sách tại phường Thuận Hóa. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng chính sách, đồng thời trao những phần quà tri ân nhân dịp 27/7. Những lời động viên chân thành cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no.

Đến thăm bà Trần Thị Đào Em, thương binh, người có công giúp đỡ cách mạng bị địch bắt tù đày, đồng chí Nguyễn Thanh Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của bà cũng như các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn bà tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống yêu nước, trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Chia sẻ với đoàn, bà Trần Thị Đào Em xúc động ôn lại những năm tháng tham gia kháng chiến. Năm 1966, khi vừa tròn 20 tuổi, bà tham gia hoạt động cách mạng, đến năm 1968 bà bị địch bắt giam, cuối năm 1969 được trả tự do và tiếp tục làm nhiệm vụ giao liên cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Những ký ức về một thời chiến đấu gian khổ nhưng đầy tự hào đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ hôm nay.

Lãnh đạo phường Thuận Hóa thăm hỏi, động viên người thân của thương binh Nguyễn Trung Chính. Ảnh: Thanh Hương

Đoàn cũng đã đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Trung Chính, Lê Văn Châu và Nguyễn Hoa tại phường Thuận Hóa, gửi lời chúc sức khỏe và trao quà tri ân nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Hoạt động thăm hỏi là dịp để cấp ủy, chính quyền thành phố bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời khẳng định việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công luôn là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của toàn xã hội đối với các gia đình chính sách.