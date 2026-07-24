Thắp lửa tri ân, sáng mãi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Đoàn viên, thanh niên thành kính dâng hương tri ân tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Thủy.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Thủy, Đoàn UBND TP. Huế phối hợp với Đoàn phường Phú Bài tổ chức chương trình “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin”.

Hoạt động thu hút hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng thế hệ trẻ đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, thắp nến tại từng phần mộ nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 30 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Bài. Đây là những phần quà mang ý nghĩa tri ân của Đoàn UBND thành phố, Đoàn phường Phú Bài cùng sự đồng hành của Toyota Huế gửi đến các gia đình có công với cách mạng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Ngọn lửa tri ân - Khát vọng cống hiến” với nhiều tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khơi dậy tinh thần cống hiến, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong tối 24/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường An Cựu tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Trong không gian trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước anh linh những người con ưu tú đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tại buổi lễ, nghi thức thắp đuốc tiếp lửa truyền thống được thực hiện trang trọng, thể hiện sự kế thừa lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong ánh lửa truyền thống ấy, các đại biểu cùng thực hiện nghi thức thắp nến tri ân. Dòng chữ “Tri ân 27/7” bừng sáng giữa không gian nghĩa trang, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, những người đã dành trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc và mãi được khắc ghi trong trái tim mỗi người.

Sau nghi lễ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phường An Cựu thắp hương, thắp nến từng phần mộ liệt sĩ. Những ngọn nến lung linh trong đêm tháng Bảy góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trước đó, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Bài tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử Sông Hai Nhánh.

Dâng hương tại Bia chiến tích Dương Hòa.

Đoàn phường Phú Bài cũng phối hợp với Kho K890 (Cục Quân khí) và Trường TH&THCS Dương Hòa tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Bia Chiến tích Dương Hòa.

Hoạt động tưởng niệm càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong thời điểm Di tích lịch sử Sông Hai Nhánh được UBND thành phố công nhận, xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố.

Đây không chỉ là sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha anh mà còn góp phần tôn vinh giá trị lịch sử của địa danh cách mạng, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.