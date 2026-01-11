  • Huế ngày nay Online
Lá chắn bình yên giữa lòng đô thị

HNN - Công an phường Thuận Hóa chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững ổn định an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Qua đó, góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân và tạo dấu ấn nổi bật trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

 Công an phường Thuận Hóa ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031, tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Những tháng cuối năm, khi dòng người tấp nập hơn trên từng con phố, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao cũng là thời điểm tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động đan xen đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng công an cơ sở trong việc chủ động nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ địa bàn.

Từ thực tiễn đó, Công an phường Thuận Hóa đã kiên trì bám sát địa bàn, làm tốt công tác quản lý đối tượng, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Điểm dễ nhận thấy trong những tháng cao điểm cuối năm là các tổ tuần tra khép kín địa bàn từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau vẫn được duy trì đều đặn.

Thượng tá Nguyễn Văn Hà, Trưởng Công an phường Thuận Hóa chia sẻ: “Càng về cuối năm, áp lực công việc càng lớn. Chúng tôi luôn xác định phải chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Mỗi ca tuần tra đêm không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân”.

Từ công tác tuần tra, nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý kịp thời. Điển hình như đầu tháng 11/2025, trong quá trình tuần tra đêm tại tuyến đường Đặng Huy Trứ, sau khi nghe tiếng tri hô mất trộm tài sản của người dân, Tổ tuần tra Công an phường Thuận Hóa đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng gây án là Châu Văn Điệp (sinh năm 1988, trú tại phường An Cựu) và thu giữ tang vật vụ án.

Không chỉ dựa vào các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thuận Hóa còn chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy với Nhân dân. Đơn vị đã bố trí, lắp đặt 5 hòm thư tố giác tội phạm tại các khu dân cư, tuyến phố trọng điểm. Đồng thời, công khai số điện thoại đường dây nóng của các cấp công an, tạo điều kiện để người dân kịp thời phản ánh thông tin, cung cấp manh mối liên quan đến ANTT, cùng chung tay giữ gìn bình yên khu dân cư.

“Công an phường Thuận Hóa thường xuyên tuần tra, nhất là ban đêm. Khi người dân phản ánh vụ việc, lực lượng công an tiếp nhận và xử lý rất nhanh, nên bà con cảm thấy yên tâm”, ông N. H. T. - người dân sinh sống trên địa bàn phường chia sẻ.

Từ những cách làm kiên trì, sát thực, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn phường đã được kéo giảm 23,68% so với năm 2024; không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm gây bức xúc trong Nhân dân. Trong năm, đơn vị đã trực tiếp thụ lý, giải quyết 75 tin báo, tố giác tội phạm, đạt tỷ lệ 93,3%; công tác khởi tố, điều tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định với 44 vụ/49 bị can.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm ANTT, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Công an phường Thuận Hóa đã tham mưu Đảng ủy phường ban hành nghị quyết chuyên đề, xác định lộ trình cụ thể hướng tới mục tiêu xây dựng “phường Thuận Hóa không ma túy”. Trong năm, đơn vị đã phát hiện, xử lý 15 vụ/27 đối tượng phạm tội về ma túy; lập hồ sơ đưa 11 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Năm 2025, Công an phường Thuận Hóa có 7 tập thể và 24 cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025, Công an phường Thuận Hóa vinh dự được Bộ Công an trao tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.
Bài, ảnh: Hồng Nhung
