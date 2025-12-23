Những “lá chắn” an sinh

Thăm hỏi, tặng quà các gia đình khó khăn, gia đình chính sách luôn được Hương Trà thực hiện đầy đủ, kịp thời

Không dàn trải

Giai đoạn 2021 - 2024, trên địa bàn phường Hương Trà (sáp nhập từ các phường Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Vân) có 64 hộ nghèo và 31 hộ cận nghèo. Điểm chung của các hộ này là không đạt tiêu chí về thu nhập; nhiều người cao tuổi, bệnh tật, không còn khả năng lao động và có tỷ lệ người phụ thuộc cao trong hộ gia đình. Ở khu vực Tứ Hạ, hơn 56% số hộ nghèo không có khả năng lao động, gần 70% hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng là một minh chứng.

Từ thực tế này, cùng việc xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trên địa bàn phường Hương Trà đã vào cuộc đồng bộ, kịp thời và tạo nên cơ chế chỉ đạo, thực hiện thống nhất, sâu sát đến từng tổ dân phố, từng hộ gia đình. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện thường xuyên, bám sát chuẩn nghèo đa chiều. Đồng thời, chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ theo địa chỉ, đúng nhu cầu thiếu hụt của từng hộ.

Dựa trên cơ sở rà soát và tìm hiểu điều kiện cụ thể từng hộ dân, địa phương đã có những hình thức hỗ trợ phù hợp bằng những mô hình sinh kế thiết thực, như: nuôi bò lai sinh sản, nuôi gà thả vườn, đào tạo nghề chăn nuôi thú y, trồng trọt… Đi kèm là sự hỗ trợ về kỹ thuật, theo dõi định kỳ, hướng dẫn cách làm ăn lâu dài - yếu tố then chốt để sinh kế phát huy hiệu quả, tránh tình trạng hỗ trợ xong rồi “để đó”.

Trạm Y tế phường tiếp tục là điểm tựa tin cậy cho người dân

Đến nay, các mô hình nuôi bò lai sinh sản, nuôi gà thả vườn, chăn nuôi thú y, trồng trọt đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh. Hàng trăm lao động đã được tư vấn, giới thiệu việc làm, tham gia các lớp học nghề, hoặc tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Điều này không chỉ giúp nhiều hộ có tư liệu sản xuất, có điều kiện phát triển kinh tế mà còn tạo động lực để họ từng bước chủ động vươn lên.

Một trong những mô hình tiêu biểu là nuôi bò lai sinh sản. Từ nguồn vốn của Dự án 2 - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và vốn đối ứng, giai đoạn 2022 - 2024, tại Hương Văn có 13 hộ được hỗ trợ 26 con bò giống, Hương Vân có 17 hộ được hỗ trợ 34 con bò giống, ở Tứ Hạ có 2 hộ với 4 con bò giống. Tất cả đều kèm theo vắc-xin, thuốc thú y và tư vấn kỹ thuật định kỳ. Hiện tại, phần lớn đàn bò phát triển tốt, bắt đầu bước vào thời kỳ sinh sản, là điều kiện tốt để các hộ khó khăn có nguồn vốn tích lũy để từng bước ổn định cuộc sống.

Cùng với sinh kế, việc làm, vốn vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã giúp hàng trăm lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở Hương Trà có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, khôi phục sản xuất sau thiên tai, hoặc chuyển đổi mô hình sinh kế phù hợp hơn, hiệu quả hơn.

“Trước đây, tôi có vay Ngân hàng Chính sách xã hội 90 triệu đồng để chuyển từ mô hình trồng đậu hiệu quả thấp sang mô hình trồng thanh trà xen chuối. Hiện nay, mô hình này cho thu nhập khoảng 40 - 50 triệu đồng/sào, giúp kinh tế gia đình khởi sắc và tạo thêm niềm tin để sớm thoát nghèo”, ông Trần Công Quang - hộ cận nghèo ở tổ dân phố Lại Bằng 1 chia sẻ.

Ngày hội việc làm tại Hương Trà luôn thu hút đông đảo người lao động

Những giải pháp thiết yếu

Từ năm 2021 đến nay, ngoài việc làm, đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi, các lĩnh vực: bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội, nhà ở, giáo dục… cũng được Hương Trà triển khai hỗ trợ hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng.

Bên cạnh mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, Hương Trà còn tích cực hỗ trợ người nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản. Trạm Y tế phường tiếp tục là điểm tựa tin cậy cho người dân khó khăn. Bình quân mỗi tháng, Trạm tiếp nhận khoảng 40 - 60 lượt người nghèo, cận nghèo đến khám, điều trị. Nhiều trường hợp bệnh nặng, bệnh mạn tính được theo dõi, chăm sóc thường xuyên, giúp người dân giảm gánh nặng chi phí và yên tâm chữa trị.

Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, mặt trận và các tổ chức xã hội, các chính sách hỗ trợ nhà ở được triển khai xuyên suốt. Riêng giai đoạn 2022 - 2024, từ ngân sách và nguồn xã hội hóa, trên địa bàn đã có 20 căn nhà của các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sửa chữa, xây mới với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Hiện, Hương Trà tiếp tục rà soát nhu cầu nhà ở để làm cơ sở đề xuất hỗ trợ cho giai đoạn tiếp theo.

Một trường hợp cận nghèo ở Hương Trà được hỗ trợ sửa nhà, mua tặng máy may giúp ổn định sinh kế

Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cũng được triển khai kịp thời. Từ 2021 đến nay, hàng trăm lượt học sinh nghèo, cận nghèo được hỗ trợ học phí, nhận học bổng, quà khuyến học. Nhiều mô hình xã hội hóa giáo dục được duy trì, tạo điều kiện để học sinh khó khăn không bỏ học giữa chừng.

Thực tế cho thấy, các chính sách an sinh xã hội tại Hương Trà đang được triển khai có hiệu quả và đi vào chiều sâu. Điều này cho thấy những nỗ lực của chính quyền địa phương trong chăm lo đời sống người dân nghèo. “Trọng tâm giảm nghèo bền vững trong thời gian tới của địa phương vẫn là tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa sinh kế phù hợp với nhóm yếu thế; tăng cường hỗ trợ nhóm hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; đẩy mạnh tuyên truyền giảm dần tâm lý trông chờ, ỷ lại. Đồng thời, huy động mạnh mẽ hơn nữa các nguồn lực xã hội để tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh”, ông Nguyễn Viết Hà, Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết.