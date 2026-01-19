Món Huế “pro” giữa lòng nước Mỹ

Món bánh canh cua của nhà hàng Moon Rabbit được thực khách yêu thích



Từ thạc sĩ tài chính “quay xe” sang bếp núc

Kevin Tiến sinh ra và lớn lên tại Louisiana (Hoa Kỳ), là người Mỹ gốc Việt đời đầu trong gia đình đông con. Ban đầu, con đường sự nghiệp của anh không hề liên quan đến ẩm thực. Tiến theo học ngành tài chính, sau đó lấy bằng thạc sĩ ngành thống kê và từng làm công việc kỹ sư, phân tích dữ liệu trong lĩnh vực công nghệ. Dù công việc ổn định, mức lương tốt với thu nhập gần 150 ngàn USD/năm cách đây gần 10 năm, nhưng anh sớm nhận ra rằng trái tim mình không còn thuộc về “màn hình máy tính”.

“Tôi từng làm thêm ở nhiều vị trí trong nhà hàng để trang trải học phí và chính từ đó, tôi cảm nhận được niềm vui trong việc biến nguyên liệu thành món ăn” - Kavin Tiến chia sẻ.

Sự chuyển hướng này không dễ dàng khi anh phải từ bỏ một sự nghiệp trong vùng an toàn đi theo tiếng gọi đam mê. Nhưng chính những bước đi dũng cảm ấy lại đặt nền móng cho những thành công của anh sau này trong lĩnh vực ẩm thực, khi Kevin Tiến đã gây tiếng vang với nhiều dự án nhà hàng như Himitsu (Washington, D.C.) từng lọt top 50 nhà hàng tốt nhất nước Mỹ do Bon Appétit bình chọn; được Food & Wine vinh danh là "10 đầu bếp mới nổi xuất sắc nhất nước Mỹ" năm 2018 và tham gia các chương trình truyền hình nổi tiếng như Iron Chef và Chopped. Đặc biệt, anh đã 4 lần được đề cử cho Giải thưởng James Beard Foundation - một trong những giải thưởng danh giá và uy tín nhất trong giới ẩm thực tại Mỹ, thường được ví như “Oscar của ngành ẩm thực”.

Khi chia sẻ rằng điều gây ấn tượng nhất khiến tôi vượt hàng ngàn dặm để bay đến gặp anh chính là “danh xưng” Thạc sĩ… bếp trưởng, Kevin cười lớn rồi kể, khi khởi nghiệp, anh không có nhà đầu tư, cũng không vay ngân hàng mà mọi vốn điều hành đều xuất phát từ tài khoản cá nhân tích cóp từ công việc trước đây. Gia đình, đặc biệt mẹ anh vốn có kinh nghiệm làm nhà hàng và người yêu (sau này trở thành bà xã) cũng từng làm thêm trong nhà hàng, hiểu được giờ giấc, áp lực của nghề và ủng hộ hết mình thì sự đồng hành ấy đã trở thành bệ đỡ giúp Kevin vững bước.

Một trong những điểm khác biệt dễ nhận thấy tại nhà hàng Moon Rabbit ở ngay trung tâm hành chính của thủ đô nước Mỹ là không có phở, không có bánh mì - những món ăn “biểu tượng” mà người ta thường nghĩ tới khi nhắc đến Việt Nam. Thay vào đó, Kevin lựa chọn cách “hòa trộn, tái hiện” để đưa ẩm thực Việt nâng lên vị thế mới.

Thưởng thức món Huế “pro”

Kevin chỉ mới về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2024 và đã đi thăm nhiều thành phố như Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng, Phú Quốc… Anh ngỡ ngàng trước sự phát triển của ngành nhà hàng cao cấp ở Việt Nam và nuôi tham vọng khi con trai trưởng thành, anh có thể sẽ trở về để mở một nhà hàng tại Việt Nam không phải ngay lập tức mà khi đã đủ thời gian.

Kevin Tiến được giới thiệu trên tạp chí ẩm thực nổi tiếng của Hoa Kỳ

Khi biết tôi đến từ Cố đô Huế, thủ phủ ẩm thực của Việt Nam, Kevin càng hào hứng hơn vì đang ấp ủ điểm đến khi trở về Việt Nam lần hai sẽ là nơi này. Anh yêu thích các món ăn ở đây và mong muốn nâng tầm thêm nhiều món Huế phổ thông bình dân thành những mỹ vị với phong cách cao cấp tại nhà hàng của mình.

Kevin hào hứng giới thiệu thêm về hai món Huế mà anh đã cất công nghiên cứu sáng tạo còn tôi thì tạm đặt tên là món Huế “pro” về sự tinh tế, đẳng cấp hảo hạng và cả giá món ăn cũng cao ngất ngưỡng.

Bánh bèo, vốn gắn liền với hình ảnh mộc mạc xứ Huế, thay vì kiểu truyền thống bột gạo và nhân tôm, anh vẫn giữ tinh thần “bánh bèo” nhưng biến tấu bằng sự tươi mới. Món này được biến tấu thành “Water Fern Rice Cake” có thêm dưa lưới heirloom, dưa leo tươi, tạo sự mát mẻ, hiện đại, nâng giá trị nguyên liệu, với nước chấm truyền thống vẫn giữ bản sắc Việt, điểm xuyết bạc hà thảo mộc mang vị the mát và vị ngọt trái cây từ trái thơm kèm với hạt bí ngào đường giòn rụm, điểm xuyết Nori-tảo biển, phảng phất chút phong cách Á - Nhật.

Có lẽ tất cả đã tạo nên trải nghiệm vị giác tinh tế và với giá chỉ… 19 USD mỗi phần đã đưa món “bánh bèo Huế bình dân” thành trải nghiệm cao cấp đúng chất “pro”.

Món thứ hai là “Sweet Potato & Crab” mà Kevin gọi là bún riêu cua hay bánh canh cua - món ăn dân dã với sợi bánh canh và gạch cua đã được “tái sinh”. Sợi gnocchi khoai lang bột sắn thay thế cho sợi bánh hòa cùng nước sốt cà chua, gạch cua nướng. Điểm nhấn là thịt cua Maryland jumbo lump, một loại thịt cua hảo hạng, đã đưa giá thành mỗi phần lên đến 30 USD, đắt gấp 4,5 lần so với các nhà hàng Việt phổ thông khác trên đất Mỹ.

Với những món ăn này, Kevin Tiến không chỉ giới thiệu ẩm thực Việt đến thực khách quốc tế mà còn khẳng định cách tiếp cận mới, nâng tầm ẩm thực truyền thống Cố đô Huế bằng sự sáng tạo, nguyên liệu bản địa cao cấp và phong cách trình bày hiện đại.

Có lẽ Kevin Tiến không chỉ là một đầu bếp làm ẩm thực mà anh còn là nhịp cầu kết nối hai nền văn hóa Việt - Mỹ qua những món ăn sáng tạo, là minh chứng cho tinh thần dấn thân và khát vọng vươn lên. Còn Moon Rabbit giữa lòng thủ đô nước Mỹ không chỉ là một nhà hàng, mà còn là nơi kể câu chuyện ẩm thực Việt theo cách mà thế giới có thể cảm nhận được với một giọng văn hiện đại, tinh tế và đầy đam mê.