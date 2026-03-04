Mùa xuân đầu tiên của chính quyền 2 cấp

Người dân hài lòng khi giao dịch tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công phường Hương Thủy.

Việc triển khai mô hình CQĐP2C thể hiện quyết tâm chính trị lớn của Đảng và Nhà nước trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, hướng đến mục tiêu phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, nhanh hơn và sát thực tiễn hơn.

Đối với phường, xã, đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội mới để phát huy tính chủ động, trách nhiệm của cấp cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và vì dân.

Ông Ngô Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương Thủy chia sẻ: Cá nhân tôi cảm nhận rất rõ không khí đổi mới, quyết tâm và trách nhiệm lan tỏa trong toàn bộ hệ thống chính trị của phường. Mỗi cán bộ, công chức đều ý thức sâu sắc rằng mô hình mới không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, mà còn thay đổi về tư duy phục vụ, phương thức điều hành và tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân.

Mùa xuân này vì thế mang theo niềm tin, kỳ vọng và cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với lãnh đạo và đội ngũ cơ sở trong việc gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và giải quyết công việc nhanh gọn, minh bạch hơn.

Điểm khác biệt lớn nhất của mùa xuân năm nay chính là tinh thần đổi mới gắn với hành động cụ thể. Nếu như trước đây, mỗi mùa xuân thường gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung, thì nay còn gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và vận hành bộ máy chính quyền theo mô hình mới, tinh gọn hơn, rõ trách nhiệm hơn và hướng mạnh về cơ sở.

Người dân các phường, xã cảm nhận rõ sự thay đổi qua việc giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn, sự chủ động của chính quyền trong tiếp dân, đối thoại và xử lý kiến nghị. Không khí làm việc trong cơ quan cũng khẩn trương, chuyên nghiệp và kỷ cương hơn.

Hạ tầng, đường sá ở Phú Bài khang trang, sạch đẹp.

Ông Nguyễn Tuấn ở phường Hương Thủy chia sẻ: “Ban đầu người dân cũng khá lo lắng khi mô hình CQĐP2C đi vào vận hành. Tuy nhiên, sau thời gian đi vào hoạt động, người dân thật sự an tâm, tin tưởng khi các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, cán bộ niềm nở, gần dân, có trách nhiệm hơn”.

Theo lãnh đạo các phường, xã, sau thời gian triển khai mô hình CQĐP2C đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bước đầu khẳng định tính đúng đắn của chủ trương. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, rõ chức năng, rõ trách nhiệm; quy trình điều hành được rút ngắn; công việc được giải quyết nhanh gọn, thông suốt hơn. Công tác quản lý đô thị, đất đai, an sinh xã hội, giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Việc tổ chức bộ máy tinh gọn đã giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, giảm chồng chéo nhiệm vụ, tăng tính chủ động của chính quyền phường, xã trong xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Đặc biệt, trách nhiệm người đứng đầu và từng bộ phận được xác định rõ hơn, góp phần nâng cao kỷ cương hành chính.

Qua theo dõi thực tế và phản hồi từ Nhân dân, đa số người dân bày tỏ sự hài lòng với thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm và sự chuyển biến tích cực trong giải quyết công việc. Niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở ngày càng được củng cố.

Lãnh đạo các phường, xã cũng thẳng thắn nêu những khó khăn nhất định trong quá trình triển khai mô hình mới như: Khối lượng công việc tăng trong khi nhân sự được tinh gọn; một số quy trình mới cần thời gian hoàn thiện; cán bộ phải nhanh chóng thích nghi với phạm vi nhiệm vụ rộng hơn…

Các phường, xã đang tiếp tục tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy hiệu quả năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và sức mạnh toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng lợi thế; tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống giao thông từng bước đồng bộ, hoàn thiện, có tính kết nối liên phường, liên vùng và đối ngoại. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.