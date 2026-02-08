Nhếch nhác đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Chiếm dụng vỉa hè, lề đường để bán hàng

Dọc các tuyến đường lớn như Hùng Vương, Bà Triệu... nơi có mật độ phương tiện qua lại đông đúc, dễ dàng bắt gặp cảnh quần áo, giày dép, được bày tràn ra vỉa hè, xe cộ thì đậu lấn xuống lòng đường. Nhiều cửa hàng treo băng rôn, bảng hiệu “xả hàng cuối năm”, “giảm giá sâu”. Không chỉ xả hàng một vài ngày, có cửa hàng xả kéo dài cả tháng; dựng dù, che bạt kín lối đi dành cho người đi bộ.

Tại tuyến đường Bà Triệu, không gian vỉa hè, lề đường vốn đã hẹp và chưa hoàn thiện nay gần như bị “nuốt trọn” bởi hàng hóa, giá treo, móc sắt. Người đi bộ buộc phải xuống lòng đường, chen chúc cùng xe cộ đang lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm sáng – chiều.

Chị Trần Thanh Thảo, trú tại phường Thuận Hóa, người thường xuyên đưa đón con đi học qua tuyến đường này cho hay: “Mỗi lần tôi đi từ kiệt ra, đi qua mấy cửa hàng đang xả hàng vào giờ tan học cảm thấy rất ngại. Không chỉ bày bán tràn lan, nhiều cửa hàng còn che bạt, dựng dù lấn chiếm một khoảng lớn không gian. Người mua thì để xe tràn xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là trẻ em”.

Mặt tiền có bao nhiêu tận dụng bấy nhiêu, không những treo trên sào, lót bạt để dưới đường, những chiếc dù cũng được mang ra che chắn thêm hay tận dụng cột điện, gốc cây treo móc hàng hóa, khiến cảnh quan đô thị trở nên nhếch nhác. Việc dừng, đỗ xe tùy tiện của khách càng làm mặt đường thêm chật chội, giao thông thường xuyên ùn ứ cục bộ.

Các tuyến phố trung tâm vốn được quy hoạch đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè kéo dài làm mất đi hình ảnh văn minh sạch đẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân và an toàn giao thông. Nhiều ý kiến cho rằng, việc kinh doanh phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm là chính đáng, song cần thực hiện đúng quy định, không thể vì lợi ích trước mắt mà chiếm dụng không gian công cộng.

Khá bức xúc về vấn nạn này, anh Nguyễn Quang Huy, phường Vỹ Dạ cho biết: Người ta xả hàng một vài ngày, đây tôi thấy có tiệm xả cả tháng, hết mặt hàng này đến mặt hàng khác. Có khác gì lấy danh nghĩa “xả hàng” cuối năm để lấn chiếm lề đường, vỉa hè phục vụ buôn bán. Người này làm được thì người khác cũng làm được, dần dần vỉa hè, lề đường như “cái chợ” luôn!

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như đã nêu. Song song với đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giúp các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ, góp phần xây dựng đô thị văn minh, an toàn, nhất là trong dịp cao điểm cuối năm.