Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn

Trao tặng thẻ BHYT giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, được bảo vệ trước rủi ro bệnh tật

Chị Phan Thị Thu, trú tại phường Kim Trà, xúc động khi được nhận tấm thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Huế cùng các đơn vị tài trợ trao tặng: “Tôi hiểu rằng, BHYT là chính sách an sinh xã hội nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người dân. Tấm thẻ này giúp gia đình tôi yên tâm hơn khi không may ốm đau, giảm bớt gánh nặng tài chính khi đi khám, chữa bệnh”.

Chị Thu là một trong số 697 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Kim Trà được nhận thẻ BHYT do BHXH TP. Huế trao vào đầu tháng 1/2026. Đây cũng là chương trình nằm trong hoạt động thường niên “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết ấm đến với người nghèo xuân Bính Ngọ” của BHXH Việt Nam, với mong muốn ngày càng có nhiều người dân được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bằng BHYT.

Thực tế cho thấy, việc tặng BHYT giúp người nghèo, người yếu thế có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế một cách công bằng hơn, đồng thời phòng ngừa rủi ro. Trong nhiều trường hợp khám, chữa bệnh, người tham gia BHYT được quỹ chi trả từ 80 - 90%, thậm chí 100% chi phí. Nhờ vậy, người dân có thể yên tâm điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần và từng bước ổn định cuộc sống. Thẻ BHYT cũng là chiếc “phao cứu sinh” giúp nhiều hộ khó khăn tránh rơi vào vòng luẩn quẩn của bệnh tật và nghèo đói.

Ông Mai Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho biết: “Trong thời gian vừa qua, người dân trên địa bàn phường Kim Trà chịu ảnh hưởng khá nặng nề của lũ lụt, đời sống và kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhận được thẻ BHYT, người dân sẽ tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, giảm bớt gánh nặng chi phí y tế. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa, hoạt động đã góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống và sức khỏe cho người dân trên địa bàn phường”.

Trước đó, ngày 21/11/2025, BHXH Việt Nam đã vận động 4 ngân hàng ủng hộ tặng thẻ BHYT cho các tỉnh; trong đó, BHXH TP. Huế được phân bổ tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BHXH thành phố đã kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn và nhận được số tiền ủng hộ trên 170 triệu đồng. Với tổng số tiền ủng hộ hơn 1,37 tỷ đồng, BHXH thành phố đã rà soát và lập danh sách tặng 4.308 thẻ BHYT cho những người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên; đối tượng thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Bùi Thị Thu Lý, Phó Giám đốc BHXH TP. Huế cho biết: “Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà người dân đang phải gánh chịu sau bão lũ, chúng tôi mong muốn những tấm thẻ BHYT sẽ là sự hỗ trợ kịp thời, giúp bà con giảm bớt lo lắng về chi phí khám, chữa bệnh. Đồng thời, đây cũng là lời động viên để người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục quan tâm, chủ động tham gia BHXH, BHYT nhằm đảm bảo an sinh cho bản thân và gia đình”.