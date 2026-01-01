  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 08/01/2026 11:54

Giữ kỷ cương, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn mới

HNN - Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vai trò của ngành thanh tra (TT) ngày càng được khẳng định như “lá chắn” bảo vệ kỷ cương pháp luật, tài sản công và niềm tin của Nhân dân.

Siết chặt cơ chế kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng “chân trong, chân ngoài” của viên chứcTrung thực, khách quan trong kê khai tài sản, thu nhậpPhát hiện vi phạm về kinh tế gần 158 nghìn tỷ đồng và 245 ha đất Phát huy vai trò của ngành thanh tra trong phát triển kinh tế - xã hội

 Ngoài công tác chuyên môn, ngành Thanh tra thành phố còn có nhiều hoạt động thiết thực hướng về người nghèo

Thanh tra trọng điểm, xử lý nghiêm sai phạm

Từ năm 2021 đến nay, ngành TT thành phố Huế đã tiến hành 311 cuộc TT, kiểm tra hành chính và 3.391 cuộc TT, kiểm tra chuyên ngành. Kết quả cho thấy sai phạm với tổng số tiền hơn 168 tỷ đồng và sai phạm trong quản lý, sử dụng hơn 6.000ha đất các loại. Các cơ quan TT đã xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị thu hồi hơn 129 tỷ đồng cùng hơn 51.500m² đất; kiến nghị xử lý khác hơn 38,9 tỷ đồng; ban hành 2.247 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 25,8 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Đáng chú ý, đã có 4 vụ việc được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp để xử lý theo quy định pháp luật, thể hiện tinh thần kiên quyết, không né tránh trong đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực.

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chánh TT thành phố Huế nhấn mạnh: “Ngành TT thành phố xác định, TT phải đi vào những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, nơi dễ phát sinh vi phạm. Mục tiêu không chỉ là phát hiện, xử lý sai phạm mà còn là chấn chỉnh kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phòng ngừa vi phạm trong tương lai”.

Một điểm sáng là công tác xử lý sau TT đã được tăng cường và từng bước đi vào nền nếp. Tổng số tiền thu hồi, nộp ngân sách nhà nước trong kỳ đạt gần 118,8 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ thu hồi sau TT hành chính trung bình hàng năm đạt gần 90%.

Công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai đồng bộ, có chiều sâu, đặc biệt là các giải pháp phòng ngừa. TT thành phố đã tham mưu thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chỉ đạo kịp thời việc thực hiện công khai, minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích, chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản, thu nhập… từng bước tạo dựng và củng cố lòng tin của Nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Trung Bảo, quyền Trưởng phòng PCTN, lãng phí, tiêu cực, chia sẻ: “Chúng tôi xác định công tác PCTN không chỉ là xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, từ xa. Khi cơ chế minh bạch, kiểm soát tốt quyền lực và trách nhiệm người đứng đầu được đề cao thì nguy cơ tham nhũng sẽ giảm đáng kể”.

Đổi mới tư duy, nâng cao vai trò sau sắp xếp tổ chức

Nét nổi bật của ngành TT trong những năm qua là sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động: từ bị động sang chủ động; từ TT phân tán theo cấp hành chính sang TT chuyên đề, chuyên ngành; từ tập trung vào TT kinh tế - xã hội sang chú trọng TT trách nhiệm hành chính, công vụ. Công tác TT được gắn chặt với giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, tiêu cực; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai nhiều phần mềm chuyên ngành, từng bước hiện đại hóa hoạt động.

Chánh TT thành phố Nguyễn Quang Huy khẳng định: “TT không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm mà còn phải kiến tạo, thúc đẩy phát triển. Mỗi cuộc TT cần hướng tới mục tiêu kép: bảo vệ tài sản công, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân”.

Theo đó, ngành TT sẽ tiếp tục chuyển trọng tâm từ “xử lý vi phạm” sang “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, kết hợp TT hành chính với TT chuyên đề, chuyên ngành; kết hợp kiểm tra hiện trường với phân tích dữ liệu số; dự báo, cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Phương châm xuyên suốt là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng không cực đoan, hình thức”.

Ngành TT xác định giá trị cao nhất của hoạt động TT là thông qua kết luận TT đúng, khách quan, kịp thời để kiến nghị hoàn thiện thể chế, khắc phục “khoảng trống”, “kẽ hở” trong quản lý nhà nước và thực thi pháp luật, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: THÁI BÌNH
 Từ khóa:
giữ kỷ cươngphòng ngừa tham nhũnglãng phígiai đoạn mới
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thuế hộ kinh doanh bước sang giai đoạn mới

Việc chuyển đổi từ cơ chế thuế khoán sang phương thức kê khai đang trở thành một bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Thuế hộ kinh doanh bước sang giai đoạn mới
Hiện đại hóa giáo dục trong giai đoạn mới

Ngày 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035. Với tổng vốn dự kiến hơn 580.000 tỷ đồng, chương trình đặt mục tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống giáo dục, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Hiện đại hóa giáo dục trong giai đoạn mới
Nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ngày càng hiệu quả, cùng tốc độ chuyển đổi số lan sâu tới từng phường, xã. Bộ máy tinh gọn buộc mỗi cán bộ phải thay đổi, đủ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận các công việc. Trong bối cảnh đó, sự chủ động nâng cao năng lực không còn là lời kêu gọi, mà đã trở thành yêu cầu đối với mỗi một cán bộ.

Nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới
Hội Cựu chiến binh TP. Huế: Vững vàng trong giai đoạn mới

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C) được vận hành, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Huế nhanh chóng thích ứng, phát huy vai trò nòng cốt trong giữ vững trận địa tư tưởng, thi đua xây dựng đô thị văn minh, thể hiện phẩm chất của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hội Cựu chiến binh TP Huế Vững vàng trong giai đoạn mới
ÔNG HOÀNG MINH ĐỨC, NGUYÊN BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂY LỘC (CŨ):
Cần xác định rõ mô hình tăng trưởng của Huế trong giai đoạn mới

Tôi cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự thảo đã đánh giá sâu sắc, toàn diện về sự phát triển văn hóa, con người và xã hội, chỉ ra những kết quả rất quan trọng, nhiều mặt tiến bộ rõ rệt. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển toàn diện con người ngày càng đầy đủ, cụ thể và đi vào thực chất.

Cần xác định rõ mô hình tăng trưởng của Huế trong giai đoạn mới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top