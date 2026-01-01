Giữ kỷ cương, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn mới

Ngoài công tác chuyên môn, ngành Thanh tra thành phố còn có nhiều hoạt động thiết thực hướng về người nghèo

Thanh tra trọng điểm, xử lý nghiêm sai phạm

Từ năm 2021 đến nay, ngành TT thành phố Huế đã tiến hành 311 cuộc TT, kiểm tra hành chính và 3.391 cuộc TT, kiểm tra chuyên ngành. Kết quả cho thấy sai phạm với tổng số tiền hơn 168 tỷ đồng và sai phạm trong quản lý, sử dụng hơn 6.000ha đất các loại. Các cơ quan TT đã xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị thu hồi hơn 129 tỷ đồng cùng hơn 51.500m² đất; kiến nghị xử lý khác hơn 38,9 tỷ đồng; ban hành 2.247 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 25,8 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Đáng chú ý, đã có 4 vụ việc được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp để xử lý theo quy định pháp luật, thể hiện tinh thần kiên quyết, không né tránh trong đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực.

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chánh TT thành phố Huế nhấn mạnh: “Ngành TT thành phố xác định, TT phải đi vào những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, nơi dễ phát sinh vi phạm. Mục tiêu không chỉ là phát hiện, xử lý sai phạm mà còn là chấn chỉnh kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phòng ngừa vi phạm trong tương lai”.

Một điểm sáng là công tác xử lý sau TT đã được tăng cường và từng bước đi vào nền nếp. Tổng số tiền thu hồi, nộp ngân sách nhà nước trong kỳ đạt gần 118,8 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ thu hồi sau TT hành chính trung bình hàng năm đạt gần 90%.

Công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai đồng bộ, có chiều sâu, đặc biệt là các giải pháp phòng ngừa. TT thành phố đã tham mưu thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chỉ đạo kịp thời việc thực hiện công khai, minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích, chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản, thu nhập… từng bước tạo dựng và củng cố lòng tin của Nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Trung Bảo, quyền Trưởng phòng PCTN, lãng phí, tiêu cực, chia sẻ: “Chúng tôi xác định công tác PCTN không chỉ là xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, từ xa. Khi cơ chế minh bạch, kiểm soát tốt quyền lực và trách nhiệm người đứng đầu được đề cao thì nguy cơ tham nhũng sẽ giảm đáng kể”.

Đổi mới tư duy, nâng cao vai trò sau sắp xếp tổ chức

Nét nổi bật của ngành TT trong những năm qua là sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động: từ bị động sang chủ động; từ TT phân tán theo cấp hành chính sang TT chuyên đề, chuyên ngành; từ tập trung vào TT kinh tế - xã hội sang chú trọng TT trách nhiệm hành chính, công vụ. Công tác TT được gắn chặt với giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, tiêu cực; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai nhiều phần mềm chuyên ngành, từng bước hiện đại hóa hoạt động.

Chánh TT thành phố Nguyễn Quang Huy khẳng định: “TT không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm mà còn phải kiến tạo, thúc đẩy phát triển. Mỗi cuộc TT cần hướng tới mục tiêu kép: bảo vệ tài sản công, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân”.

Theo đó, ngành TT sẽ tiếp tục chuyển trọng tâm từ “xử lý vi phạm” sang “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, kết hợp TT hành chính với TT chuyên đề, chuyên ngành; kết hợp kiểm tra hiện trường với phân tích dữ liệu số; dự báo, cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Phương châm xuyên suốt là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng không cực đoan, hình thức”.

Ngành TT xác định giá trị cao nhất của hoạt động TT là thông qua kết luận TT đúng, khách quan, kịp thời để kiến nghị hoàn thiện thể chế, khắc phục “khoảng trống”, “kẽ hở” trong quản lý nhà nước và thực thi pháp luật, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.