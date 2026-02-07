Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác vệ sinh, chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón tết Bính Ngọ 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại phường An Cựu

Tại phường An Cựu, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đã đi kiểm tra, đôn đốc và động viên các lực lượng ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Phát huy tinh thần Chủ nhật xanh, phường An Cựu đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan tại các tuyến đường. Đến kiểm tra các điểm: Nhà văn hóa khu vực 8, khu vực 162 đường Nguyễn Khoa Chiêm, đường Nguyễn Khánh Toàn và khu vực Đại học Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực của các lực lượng tham gia tổng vệ sinh môi trường, góp phần tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - sáng, chuẩn bị đón Tết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu địa phương, các đơn vị tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện để tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải theo quy định; tăng cường công tác xịt, rửa mặt đường, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư và khu vực công cộng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các hộ gia đình, đơn vị thi công thu dọn phế thải xây dựng, không tập kết vật liệu, phế thải lấn chiếm lòng, lề đường; đặc biệt chú trọng các tuyến đường, khu vực trung tâm thành phố - nơi tập trung đông người dân và du khách trong dịp Tết.

Vệ sinh môi trường tại khu vực Đại học Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp rà soát, nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát tại những điểm thường xuyên phát sinh tình trạng đổ rác không đúng quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, bổ sung biển cảnh báo, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng tập kết rác, phế thải trái phép.

Đối với các đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu xây dựng phương án tăng cường thu gom, xử lý rác trước, trong và sau Tết; chủ động bố trí nhân lực, phương tiện để bảo đảm thu gom kịp thời, giữ gìn mỹ quan đô thị và môi trường sống cho người dân.

Nhấn mạnh công tác vệ sinh môi trường cần được duy trì thường xuyên, liên tục, không chỉ phục vụ riêng dịp Tết, đồng chí Phan Qúy Phương đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của các tổ dân phố, đoàn thể, lực lượng tình nguyện trong việc duy trì hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần tạo mỹ quan đô thị khang trang, sạch đẹp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang yêu cầu lãnh đạo phường Hương An dọn dẹp, thu gom rác thải ở đường Phan Đình Thông trước ngày 11/2

Cũng trong sáng 8/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã đi kiểm tra công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường và các nội dung chuẩn bị phục vụ các hoạt động chào đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn phường Hương An.

Tại thời điểm kiểm tra, phường Hương An đã đồng loạt ra quân huy động lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chỉnh trang cảnh quan tại các tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng nhằm tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp để đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Kiểm tra thực tế tại Công viên Mùa Xuân, nơi dự kiến tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết của phường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao tinh thần chủ động của địa phương trong công tác chuẩn bị. Các hạng mục trang trí, vệ sinh môi trường, bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ Nhân dân trong dịp Tết.

Tại tuyến đường Phan Đình Thông, đoàn kiểm tra ghi nhận vẫn còn một số điểm tập kết rác thải chưa được xử lý dứt điểm, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phường Hương An khẩn trương chỉ đạo các lực lượng liên quan hoàn thành việc thu gom, dọn dẹp rác thải trước ngày 11/2, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết.

Các lực lượng phường Hương An ra quân làm sạch môi trường chuẩn bị đón Tết

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, không thể để tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng các khu vực trống để đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây mất vệ sinh môi trường, làm xấu hình ảnh đô thị, sau đó lại phải thường xuyên huy động lực lượng, tốn kém nhân lực và kinh phí để xử lý. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và gắn với ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân.

Đối với các điểm tập kết rác tự phát, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý địa phương cần chủ động huy động các nguồn lực để lắp đặt hệ thống camera giám sát; sau khi tổ chức dọn dẹp sạch sẽ, tiến hành cắm biển cấm đổ rác, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thuỳ Giang yêu cầu phường Hương An tiếp tục tổ chức ra quân tổng lực, đồng bộ dọn vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn; chú trọng các tuyến đường chính, khu dân cư, khu vực công cộng, chợ và nơi diễn ra các hoạt động lễ hội; qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, tạo không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh để Nhân dân đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong niềm hân hoan, phấn khởi.