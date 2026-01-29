  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 29/01/2026 18:17

Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ chuyển giao chuyên môn và hợp tác y tế với các đơn vị

HNN.VN - Sáng 29/1, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết, sau thời gian trao đổi và thảo luận, Bệnh viện vừa tổ chức ký kết hỗ trợ chuyển giao chuyên môn và hợp tác y tế với Tập đoàn TTH Group (gồm Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình) và Hệ thống Y tế Vinmec.

Cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời lần đầu tiên tại Việt NamĐẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong khám chữa bệnh, quản lý và điều hànhBệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công các ca ghép tủy, ghép gan và ghép tim xuyên Việt

Lãnh đạo các đơn vị tại lễ ký kết 

Theo ThS. Hồ Thị Trà My, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TTH Group, đơn vị mong muốn BVTW Huế sẽ triển khai chuyển giao kỹ thuật và tư vấn chiến lược bao phủ rộng khắp các phân khúc chuyên môn. Bà kỳ vọng hoạt động hợp tác sẽ trải dài từ việc tư vấn chiến lược phát triển, đào tạo nhân lực, chỉ đạo xử lý các ca bệnh khó đến áp dụng phương thức "cầm tay chỉ việc" trực tiếp cho các chuyên khoa cốt lõi như Hồi sức Cấp cứu, Ngoại, Sản - Nhi và Cận lâm sàng.

Đáp ứng mong muốn từ phía các đối tác và khẳng định vị thế là trung tâm y tế chuyên sâu hạng đặc biệt, BVTW Huế đã xác lập một định hướng hợp tác đa chiều, đồng bộ cho cả ba đơn vị. Thay vì triển khai riêng lẻ, Bệnh viện đóng vai trò là "bệ đỡ" chuyên môn vững chắc, cung cấp giải pháp hỗ trợ toàn diện từ nền tảng đến đỉnh cao. Các bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực y học mũi nhọn, tập trung phát huy thế mạnh về phẫu thuật và can thiệp tim mạch, ghép tạng, phẫu thuật robot, phẫu thuật nội soi và điều trị ung bướu. Mục tiêu xuyên suốt của chuỗi liên kết này là chuẩn hóa năng lực khám chữa bệnh của hệ thống y tế cơ sở thông qua việc tăng cường đào tạo giảng viên, phối hợp nghiên cứu khoa học và chia sẻ mô hình quản trị tiên tiến.

Việc mở rộng hợp tác với các đối tác như TTH Group, Vinmec và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế sau quá trình thảo luận thống nhất không chỉ tạo sự cộng hưởng nguồn lực mà còn hiện thực hóa cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao cho người dân ngay tại địa phương.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việnký kếthợp tác
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ký kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Chiều 29/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP) năm 2025 và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ký kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và USABC

Ngày 28/1, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã có buổi gặp gỡ song phương với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC). Hoạt động diễn ra bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 được tổ chức tại Cebu, Philippines.

Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và USABC
Luxembourg tiếp tục hỗ trợ Huế các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu

Sáng 22/1, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác đến từ CHDC Nhân dân Lào và Đại diện Cơ quan hợp tác Luxembourg. Đoàn do bà Phonevanh Outhavong, Thứ trưởng Bộ Tài chính nước CHDC Nhân dân Lào; ông Robert de Waha, Trưởng Đại diện thường trú Cơ quan Hợp tác Luxembourg (LuxDev) khu vực Lào, Việt Nam và Campuchia làm trưởng đoàn.

Luxembourg tiếp tục hỗ trợ Huế các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu
Cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời lần đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 21/1, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin, ngày 6/1/2026, Bệnh viện đã ghi dấu mốc đặc biệt của y học Việt Nam khi lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang khổng lồ kết hợp ghép thận trong cùng một lần mổ. Thành công này không chỉ mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối mà còn khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.

Cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời lần đầu tiên tại Việt Nam
Trung Quốc và Canada nhấn mạnh tăng cường hợp tác

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 16/1, tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Mark Carney ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Canada tăng cường hợp tác cùng phát triển, trên tinh thần tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau.

Trung Quốc và Canada nhấn mạnh tăng cường hợp tác

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top