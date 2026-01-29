Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ chuyển giao chuyên môn và hợp tác y tế với các đơn vị

Lãnh đạo các đơn vị tại lễ ký kết

Theo ThS. Hồ Thị Trà My, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TTH Group, đơn vị mong muốn BVTW Huế sẽ triển khai chuyển giao kỹ thuật và tư vấn chiến lược bao phủ rộng khắp các phân khúc chuyên môn. Bà kỳ vọng hoạt động hợp tác sẽ trải dài từ việc tư vấn chiến lược phát triển, đào tạo nhân lực, chỉ đạo xử lý các ca bệnh khó đến áp dụng phương thức "cầm tay chỉ việc" trực tiếp cho các chuyên khoa cốt lõi như Hồi sức Cấp cứu, Ngoại, Sản - Nhi và Cận lâm sàng.

Đáp ứng mong muốn từ phía các đối tác và khẳng định vị thế là trung tâm y tế chuyên sâu hạng đặc biệt, BVTW Huế đã xác lập một định hướng hợp tác đa chiều, đồng bộ cho cả ba đơn vị. Thay vì triển khai riêng lẻ, Bệnh viện đóng vai trò là "bệ đỡ" chuyên môn vững chắc, cung cấp giải pháp hỗ trợ toàn diện từ nền tảng đến đỉnh cao. Các bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực y học mũi nhọn, tập trung phát huy thế mạnh về phẫu thuật và can thiệp tim mạch, ghép tạng, phẫu thuật robot, phẫu thuật nội soi và điều trị ung bướu. Mục tiêu xuyên suốt của chuỗi liên kết này là chuẩn hóa năng lực khám chữa bệnh của hệ thống y tế cơ sở thông qua việc tăng cường đào tạo giảng viên, phối hợp nghiên cứu khoa học và chia sẻ mô hình quản trị tiên tiến.

Việc mở rộng hợp tác với các đối tác như TTH Group, Vinmec và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế sau quá trình thảo luận thống nhất không chỉ tạo sự cộng hưởng nguồn lực mà còn hiện thực hóa cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao cho người dân ngay tại địa phương.