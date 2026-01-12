Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2026

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tác động của thời tiết khắc nghiệt, mưa lụt lịch sử đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX trên địa bàn thành phố. Dù vậy, khu vực kinh tế tập thể và hệ thống Liên minh HTX thành phố đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của thành phố.

Năm 2026, Liên minh HTX thành phố tiếp tục đổi mới tư duy, đột phá với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm 2026. Theo đó, Liên minh HTX thành phố sẽ tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; phát triển kinh tế tập thể, HTX bền vững và hiệu quả, đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác ở các ngành nghề, lĩnh vực, sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị - xã hội.

Liên minh HTX thành phố cũng đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Phối hợp tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 10 - 15 HTX, 7 - 10 tổ hợp tác; kết nạp thêm 10 - 15 HTX, tổ hợp tác đang hoạt động tham gia thành viên; phấn đấu doanh thu HTX tăng từ 6% - 8%; đưa tỷ lệ HTX đạt loại khá trở lên đạt trên 50% tổng số HTX đang hoạt động...

Liên minh HTX thành phố khen thưởng các HTX điển hình tiên tiến

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang yêu cầu Liên minh HTX thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển kinh tế tập thể, coi HTX là tổ chức kinh tế quan trọng của người dân, do người dân và vì lợi ích của người dân; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Liên minh HTX thành phố cần phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước, tăng cường tham mưu cho UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố trong hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy nhanh việc đưa Quỹ hỗ trợ phát triển HTX vào hoạt động.

Đồng thời cần nâng cao năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, phát triển HTX theo hướng bền vững, hiệu quả; đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; xây dựng mô hình “hợp tác xã xanh - bền vững - giàu bản sắc Huế”, HTX kiểu mới, HTX số, HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP gắn với làng nghề, du lịch xanh, bảo tồn di sản để mỗi HTX trở thành “doanh nghiệp cộng đồng”.

Dịp này, Liên minh HTX thành phố đã khen thưởng 43 HTX điển hình tiên tiến và 10 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh tế tập thể năm 2025.