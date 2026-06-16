Đề nghị hỗ trợ máy radar xuyên đất khảo sát các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể ở Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh trong chuyến kiểm tra thực tế khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ

Theo BCĐ 515, trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin về mộ liệt sĩ đã tiếp nhận thông tin về một mộ liệt sĩ tập thể với khoảng 15 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cửa Chánh Tây (thuộc tổ 15 Tây Lộc, phường Phú Xuân).

Qua xác minh, mở rộng thu thập thông tin từ các nhân chứng, cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận thêm một số địa điểm có cơ sở cho thấy khả năng tồn tại các mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực Cửa Hữu, Cửa Hậu và sân bay Tây Lộc cũ, thuộc phường Phú Xuân.

Tuy nhiên, các vị trí nghi có mộ liệt sĩ hiện nằm dưới lòng đường dân sinh đã được thảm nhựa, cùng hệ thống cấp thoát nước và điện ngầm, gây nhiều khó khăn cho công tác khảo sát, tìm kiếm.

Do đó, việc sử dụng máy radar xuyên đất sẽ giúp phát hiện các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ phân tích, đánh giá mức độ chính xác của các nguồn tin, làm cơ sở cho việc khoanh vùng và tổ chức khai quật tìm kiếm.

Qua tìm hiểu thực tế tại công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), hệ thống máy radar xuyên đất của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã phát huy hiệu quả trong việc xác định các vị trí khả nghi.

Từ đó, BCĐ 515 đề nghị hỗ trợ 1 máy radar xuyên đất cùng ê-kíp vận hành, dự kiến triển khai từ ngày 25/6 đến khi hoàn thành việc khảo sát 4 vị trí có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.

Như báo Huế ngày nay đã thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế tiếp nhận thông tin từ ông Lê Văn Lượt (SN 1956 ở đường Trần Văn Kỷ, phường Phú Xuân), vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, ông cùng với bố ông đi trên khu vực Kinh thành Huế thì thấy có hố bom nằm sát cửa Chánh Tây.

Theo thông tin ông Lượt cung cấp, dưới hố bom có khoảng 15 liệt sĩ bộ đội ta hy sinh được Công binh Việt Nam Cộng hòa gom về và chôn lấp. Độ sâu hố bom khoảng 3m.

Từ thông tin do người dân cung cấp, lãnh đạo UBND TP. Huế và Bộ CHQS thành phố đã tiến hành khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và thu thập thêm dữ liệu liên quan.

Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, đánh giá nhằm xây dựng phương án triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.