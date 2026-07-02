Chạy đua thời gian, lấy mẫu hài cốt 7.283 liệt sĩ chưa rõ thông tin

Các lực lượng tổ chức lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phong Bình

Theo Ban Chỉ đạo thành phố, những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, Công an thành phố, Sở Nội vụ, Sở Y tế cùng UBND các xã, phường đã huy động nhiều lực lượng triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn. Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, các lực lượng vẫn làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện chiến dịch.

Ban Chỉ đạo thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, đồng thời quan tâm, thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ triển khai lấy mẫu hài cốt tại 42 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 21 xã, phường trên địa bàn TP. Huế, với tổng số 7.283 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đây là một trong những đợt lấy mẫu quy mô lớn nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong số này, Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Vang có số lượng phần mộ cần lấy mẫu nhiều nhất với 1.595 mộ; tiếp đến là Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế với 1.456 mộ và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thành với 854 mộ. Chiến dịch được triển khai từ cuối tháng 5 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 8/2026, tùy theo tiến độ thực hiện tại từng nghĩa trang.