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ClockThứ Năm, 02/07/2026 15:54

Chạy đua thời gian, lấy mẫu hài cốt 7.283 liệt sĩ chưa rõ thông tin

HNN.VN - Ngày 2/7, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố (Ban Chỉ đạo thành phố) Nguyễn Văn Mạnh đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, động viên và hỗ trợ các lực lượng tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Động viên lực lượng tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú VangQuyết tâm hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin trong năm 2026Dùng radar tìm mộ tập thể tại Huế: Bước đầu xác định nhiều vị trí nghi vấn Thông qua kế hoạch lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tínhPhú Vang khởi động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Các lực lượng tổ chức lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phong Bình  

Theo Ban Chỉ đạo thành phố, những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, Công an thành phố, Sở Nội vụ, Sở Y tế cùng UBND các xã, phường đã huy động nhiều lực lượng triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn. Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, các lực lượng vẫn làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện chiến dịch.

Ban Chỉ đạo thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, đồng thời quan tâm, thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ triển khai lấy mẫu hài cốt tại 42 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 21 xã, phường trên địa bàn TP. Huế, với tổng số 7.283 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đây là một trong những đợt lấy mẫu quy mô lớn nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong số này, Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Vang có số lượng phần mộ cần lấy mẫu nhiều nhất với 1.595 mộ; tiếp đến là Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế với 1.456 mộ và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thành với 854 mộ. Chiến dịch được triển khai từ cuối tháng 5 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 8/2026, tùy theo tiến độ thực hiện tại từng nghĩa trang.

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