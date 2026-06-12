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ClockThứ Hai, 15/06/2026 14:23

Hơn 24.000 người có công ở Huế được tặng quà dịp 27/7

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thành phố Huế dự kiến có hơn 24.000 người có công với cách mạng và thân nhân người có công được nhận quà của Chủ tịch nước, với tổng kinh phí gần 7,4 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Huế khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa Thăm, tặng quà người có công tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có côngĐồng chí Trịnh Văn Quyết thăm, tặng quà người có công và hộ khó khăn tại Huế

Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng quà cho gia đình người có công năm 2025 

Việc tặng quà được thực hiện theo Quyết định số 885/QĐ-CTN ngày 11/6/2026 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Theo đó, quà tặng được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng đối với các nhóm đối tượng theo quy định.

Mức quà 600.000 đồng dành cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên và một số đối tượng chính sách khác. Mức quà 300.000 đồng áp dụng đối với các đối tượng người có công còn lại thuộc diện được hưởng theo quy định.

Trên phạm vi cả nước, hơn 1,56 triệu người có công với cách mạng thuộc diện được nhận quà trong dịp này, với tổng kinh phí gần 476 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước năm 2026.

Hoạt động tặng quà nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ là việc làm thường niên, thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Tặng quàngười có côngThương binhliệt sĩ
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