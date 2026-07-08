Lãnh đạo TP. Huế thăm, động viên lực lượng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thành

Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thành hiện là một trong những nơi có số lượng mộ chí cần lấy mẫu sinh phẩm lớn trên địa bàn thành phố với 856 phần mộ, trong đó có tới 854 hài cốt chưa xác định được thông tin (2 mộ có thông tin). Hướng tới mục tiêu thiêng liêng là tìm lại danh tính cho các anh, Bộ CHQS thành phố Huế đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, thành lập các tổ công tác chuyên trách trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Trải qua 10 ngày đêm (từ 28/6 đến 8/7), vượt qua nhiều khó khăn, các lực lượng đã hoàn thành lấy mẫu được 280/854 mộ. Toàn bộ quá trình được thực hiện tỉ mỉ, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, giữ trọn sự trang nghiêm, lòng thành kính và an toàn tuyệt đối.

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Đồng thời nhấn mạnh, mỗi mẫu sinh phẩm được lấy thành công là một tia hy vọng mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng niềm khắc khoải, mong mỏi bao năm qua của các thân nhân, gia đình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh tặng quà, động viên lực lượng làm niệm vụ

“Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Trước những thử thách về thời tiết, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi gian khổ, thực hiện nhiệm vụ với sự cẩn trọng cao nhất. Tất cả vì mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, với quê hương và gia đình.