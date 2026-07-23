Mái ấm từ những tấm lòng

Chia sẻ niềm vui cùng bà Lương khi có căn nhà mới từ sự hỗ trợ của Công ty Điện lực Huế.

Mong một chốn an cư

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới ở tổ dân phố (TDP) Đông Sơn, phường Phong Thái, bà Trần Thị Tuân (84 tuổi) chậm rãi ngắm nhìn tấm ảnh gia đình treo trên bức tường vừa hoàn thiện. Ánh mắt bà ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động khi ngắm nhìn ngôi nhà mới khang trang, điều mà suốt nhiều năm bà Tuân chưa từng nghĩ đến. "Giờ thì yên tâm rồi, mưa gió cũng không còn sợ nữa", bà Tuân nói.

Trước đây, căn nhà của vợ chồng bà Tuân xuống cấp nghiêm trọng. Khi mưa đến, trong nhà lại nhiều thau, chậu hứng nước. Những đợt lũ, nước sông Bồ dâng cao, cả gia đình gần như thức trắng đêm kê dọn đồ đạc.

Cuộc sống của vợ chồng bà Tuân chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp và ít rau trái trồng trên mảnh vườn nhỏ ven sông. Thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống nên việc sửa chữa, xây lại nhà ở là điều khó.

Đầu năm 2026, từ nguồn hỗ trợ 70 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 10 triệu đồng được hỗ trợ từ UBND phường Phong Thái cùng sự góp sức của bà con lối xóm, căn nhà mới của bà Tuân được hoàn thành.

Niềm vui của bà Tuân cũng đã đến với bà Trần Thị Thuyết (65 tuổi, tổ dân phố Tây Sơn, phường Phong Thái). Nhiều năm qua, bà Thuyết sống trong căn nhà hư hỏng, tường hư, nền thấp, hễ mưa là nước tràn vào. Là hộ nghèo nhiều năm, lại mắc bệnh ung thư tuyến giáp, cuộc sống của bà Thuyết chủ yếu dựa vào nghề chằm nón và tiền trợ cấp nên chuyện sửa chữa, xây nhà mới là điều mơ ước.

Đầu tháng 5 vừa qua, các ban, ngành ở địa phương rà soát các trường hợp khó khăn về nhà ở, bà Thuyết được hỗ trợ 70 triệu đồng từ UBMTTQ Việt Nam thành phố và 40 triệu đồng từ quỹ của UBMTTQ Việt Nam phường, để xây lại căn nhà mới. Đến nay, công trình nhà cấp 4 đã hoàn thành phần móng và dự kiến sẽ tô trát kiên cố, nền lát đá và mái lợp ngói.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái Phạm Thị Ánh Tuyết cho biết, bà Thuyết là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn của địa phương. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ giúp bà có nơi ở ổn định mà còn tạo điều kiện để yên tâm điều trị bệnh, giảm bớt gánh nặng khi tuổi ngày càng cao.

Không chỉ ở phường Phong Thái, nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn các phường phía bắc TP. Huế cũng đang từng ngày đón nhận niềm vui an cư từ chương trình xóa nhà tạm, xuống cấp. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ thay thế một mái nhà cũ, xuống cấp mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Dựng mái ấm, đắp niềm tin

Ở TDP Khe Trăn, phường Phong Điền, niềm vui cũng hiện rõ trên gương mặt bà Lê Thị Lương (76 tuổi), đồng bào Pa Hy, người từng tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc da cam.

Trong căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, bà Lương chậm rãi mở từng cánh cửa, vừa giới thiệu với khách đến thăm gian bếp, phòng ngủ, khoảng hiên đón gió. Với nhiều người, đây chỉ là căn nhà cấp 4 bình thường nhưng với bà là tài sản quý nhất sau nhiều năm sống trong căn nhà cũ hư hỏng, xuống cấp.

Bà Lương kể, có những đêm mưa lớn, gió lùa qua những mảng tường mục, nước tạt vào nhà khiến cả gia đình phải thức trắng để che chắn, di chuyển đồ đạc. Nhiều lần, bà chỉ mong có một mái nhà kiên cố để tuổi già được bình yên, nhưng hoàn cảnh khó khăn khiến cứ dang dở.

Đầu tháng 6/2026, niềm mong ấy đã trở thành hiện thực khi căn nhà mới được hoàn thành từ nguồn hỗ trợ của Tổng Công ty Điện lực miền Trung thông qua Công ty Điện lực Huế (PC Huế) và sự chung tay của chính quyền địa phương, bà con lối xóm cùng người thân họ hàng.

Bà Lương kể, những ngày thi công, khoảng sân nhỏ vốn yên tĩnh trở nên nhộn nhịp. Người góp ngày công, người hỗ trợ vật liệu, người đến hỏi han, động viên. Có người tranh thủ sau giờ làm vẫn sang phụ chuyển cát, khiêng gạch, dọn dẹp mặt bằng. Có người mang bánh, trái cây đến mời thợ xây. Những nghĩa cử bình dị này đã góp phần dựng nên ngôi nhà đậm đà nghĩa tình xóm làng.

Ngày 2/6 vừa qua, căn nhà của bà Lương được khánh thành cũng là ngày niềm vui lan tỏa khắp xóm nhỏ. Người dân đến chia vui, chúc mừng bà Lương có nơi ở khang trang, an toàn. "Nếu không có sự quan tâm của Nhà nước, địa phương và ngành điện thì gia đình tôi khó có được căn nhà như hôm nay", bà Lương nói.

Tại lễ khánh thành, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn PC Huế cho biết, căn nhà của bà Lương hoàn thành nằm trong tổng số 5 căn nhà tình nghĩa do Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ thông qua PC Huế trong năm 2026 tại thành phố Huế. Bốn căn còn lại hiện đang khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành, bàn giao trước tháng 9/2026, góp phần giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Hiện, tại phường Phong Điền còn 6 trường hợp hộ nghèo, khó khăn vào danh sách hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở trong năm 2026. Theo kế hoạch, mỗi trường hợp bên cạnh nguồn kinh phí của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương sẽ vận động bà con lối xóm đóng thêm ngày công, hỗ trợ thêm xi măng. Cách làm này dù nhỏ nhưng thể hiện sự nghĩa tình, tiếp nối chương trình ý nghĩa nhân văn không để người nghèo ở lại phía sau.