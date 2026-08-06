Thành phố Huế hoàn thành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ vượt tiến độ 8 tháng

Công tác triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ được triển khai khẩn trương và vượt kế hoạch trước 8 tháng

Khởi động từ ngày 26/5 tại Nghĩa trang liệt sĩ Phong Mỹ, chiến dịch thu thập mẫu sinh phẩm đã kết thúc trọn vẹn sau gần 3 tháng triển khai gấp rút. Dù đối mặt với thời tiết khắc nghiệt của miền Trung, lực lượng thi hành nhiệm vụ vẫn nỗ lực làm việc liên tục.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP. Huế chia sẻ: "Để sớm hoàn thành nhiệm vụ, Bộ CHQS thành phố đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị thuộc Bộ CHQS, Ban CHQS các xã, phường và lực lượng dân quân tự vệ. Với tinh thần 'vượt nắng, thắng mưa', chúng tôi xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim nhằm sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ".

Kết quả thu thập: Trong tổng số 7.282 phần mộ chưa xác định thông tin, các lực lượng đã thu thập thành công 3.908 mẫu sinh phẩm (đạt tỷ lệ 53,4%). Bộ CHQS TP. Huế đã chuyển 2.853 mẫu cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Toàn bộ số mẫu còn lại dự kiến hoàn tất bàn giao trước ngày 20/8/2026.

Đây là kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào "Chiến dịch 500 ngày đêm" của Chính phủ. Việc hoàn thành trước mùa mưa bão giúp bảo quản mẫu tốt nhất và tạo tiền đề thuận lợi cho công tác phân tích, đối sánh gen.

Thời gian tới, TP. Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác khảo sát, quy tập trong nước và chuẩn bị nguồn lực cho Đội quy tập 192 thực hiện nhiệm vụ tại Lào mùa khô 2026 - 2027.