Quyết tâm hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin trong năm 2026

Lực lượng chức năng dùng radar xuyên đất để thu thập dữ liệu phục vụ tìm liệt sĩ khu vực nội thành Huế

Tham dự có Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố.

Gắn liền với “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, trong mùa khô 2025 - 2026, thành phố Huế đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đội Quy tập 192 đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại Lào (đạt 53,3% kế hoạch); trong nước quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Công tác khảo sát các nguồn tin mộ tập thể tại xã A Lưới 5, đèo Sơn Na, phường Phong Điền và khu vực Kinh thành Huế được triển khai tích cực, ứng dụng công nghệ radar xuyên đất để thu thập dữ liệu khoa học. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 11 nghĩa trang và đang thực hiện tại 5 nghĩa trang khác, thu thập 407 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN đúng quy trình.

Hội nghị thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế: Kết quả quy tập tại Lào và trong nước còn thấp so với chỉ tiêu; việc triển khai lấy mẫu tại một số địa phương còn lúng túng do một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh trao Bằng khen cho các điển hình được khen thưởng đợt này

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ mùa khô 2026 - 2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trọng tâm là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nước bạn Lào để tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại để xác minh thông tin mộ tập thể trong nước.

Đồng thời nhấn mạnh quyết tâm chính trị: Toàn thành phố phải tập trung lực lượng, bảo đảm cơ sở vật chất để hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại các nghĩa trang trong năm 2026, bảo đảm đúng quy trình và an toàn tuyệt đối.

Dịp này, UBND thành phố Huế đã công bố quyết định và trao Bằng khen tặng 5 tập thể, 5 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã trao Giấy khen tặng 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định dạnh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026.