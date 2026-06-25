Dùng radar tìm mộ tập thể tại Huế: Bước đầu xác định nhiều vị trí nghi vấn

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác dò tìm các điểm nghi có mộ tập thể liệt sĩ

Theo báo cáo của tổ công tác thuộc Viện Thiết kế, qua quá trình dò tìm bằng công nghệ radar xuyên đất tại hai địa điểm thuộc phường Phú Xuân (TP. Huế), bước đầu đã nhận diện được các vùng địa tầng bị xáo trộn mạnh.

Cụ thể, tại vị trí đường Xuân 68 (gần khu vực Tường thành Kinh thành Huế), tín hiệu radar phát hiện 2 vùng xáo trộn nghi ngờ ở độ sâu 1,2m, bề rộng khoảng 2,5m và chiều dài mỗi vùng từ 10 đến 12m.

Tại điểm giao giữa đường Tôn Thất Thiệp và đường Thái Phiên (sát cửa Chánh Tây), kết quả cho thấy một vùng xáo trộn lớn ở độ sâu 1m, bề rộng từ 7m đến 9m; tuy nhiên ở độ sâu dưới 3,5m, tín hiệu radar xuất hiện nhiễu lớn.

Tổ công tác đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo kỹ thuật chi tiết để phục vụ các bước triển khai tiếp theo.

Lực lượng chức năng dùng radar dò tìm tại các điểm được xác định trước đó

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của đoàn công tác Viện Thiết kế trong những ngày qua. Đồng thời nhấn mạnh, những dữ liệu khoa học này là cơ sở đặc biệt quan trọng để Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố và các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, kịp thời tham mưu cho các cấp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố mong muốn tiếp tục phối hợp với Viện Thiết kế tổ chức hội thảo chuyên sâu, đánh giá toàn diện kết quả khảo sát nhằm sớm triển khai công tác khai quật, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ.