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Kêu gọi cung cấp thông tin các địa điểm chôn cất liệt sĩ

HNN.VN - Ngày 6/8, Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố cho biết, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế (Ban Chỉ đạo 515) có thư kêu gọi cung cấp thông tin về các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trên địa bàn, tập trung tại khu vực đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân (xã Chân Mây - Lăng Cô) và khu vực sông Truồi (xã Lộc An).

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 Lực lượng Đội Quy tập 192 làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo 515 đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh tại chiến trường trên địa bàn.

Theo các nguồn tin đã được thu thập được, giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, trong những năm (1968 - 1970), xe tải của Quân đội Việt Nam Cộng hòa ở Đà Nẵng có chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh về chôn ở khu vực đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân (nay thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế).

Tháng 9 năm 1974, tại khu vực sông Truồi, xã Lộc An, TP. Huế, quá trình chiến đấu của Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 324, có khoảng 80 đồng chí bị thương và hy sinh được đưa vào hầm trú ẩn, sau đó bị hỏa lực của địch đánh sập hoàn toàn.

Để có thêm cơ sở xác minh, tổ chức Hội thảo và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan; cựu chiến binh, du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ và người dân từng sống tại các khu vực nói trên, nếu biết các thông tin liên quan về việc chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh, vị trí chôn cất vui lòng cung cấp cho cơ quan chức năng.

Mọi thông tin xin gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo - Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP. Huế; Địa chỉ: Số 06 Văn Tiến Dũng, phường An Cựu, TP. Huế hoặc Trung tá Nguyễn Thọ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS TP. Huế (SĐT: 0972350011); Trung tá Lê Đăng Tuấn, cán bộ Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP. Huế (SĐT: 0359177042).

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 Từ khóa:
liệt sĩtìm kiếmquy tậpChiến dịch 500 ngày đêmcung cấpthông tinđèo Phước Tượng
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