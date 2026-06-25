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ClockThứ Năm, 25/06/2026 17:28

Phú Vang khởi động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

HNN.VN - Ngày 25/6, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang, ngành chức năng triển khai khởi động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

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Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang hiện có 1.595  phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Đoàn đại biểu kính cẩn dâng hương trước khi tiến hành các công việc theo quy trình. 

Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang (trước đây là nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Vang) có tổng diện tích 40.905 m², hiện là nơi an nghỉ của 1.984 phần mộ đơn, hiện vẫn còn đến 1.595 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Ngay sau lễ dâng hương, lực lượng chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ để tiến hành quy trình lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN đối với toàn bộ 1.595 phần mộ chưa rõ thông tin nói trên. Tất cả dữ liệu sau đó sẽ được số hóa đồng bộ, tạo cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ công tác tìm kiếm, đối chiếu xác định danh tính và thân nhân.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo xã và sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, xã Phú Vang quyết tâm thực hiện chiến dịch cẩn trọng, chính xác và đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Quỳnh Anh
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