Tạo nền tảng vững chắc để chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trung tâm Y tế Quảng Điền

“Gác cổng” cho người bệnh

Toàn TP. Huế hiện có 40 trạm y tế (TYT) và nhiều điểm trạm đặt tại các phường, xã. Đây là tuyến y tế cơ sở thực hiện vai trò “gác cổng” trong chăm sóc sức khỏe người dân. Thực tiễn cho thấy, khi y tế cơ sở được củng cố, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế sớm hơn, thuận lợi hơn, thì sẽ giảm tải cho tuyến trên và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới, việc đầu tư nâng cao năng lực cho tuyến y tế này đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết.

Tại xã Đan Điền, ông Nguyễn Tý - người mắc bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường cho biết mỗi tháng đều đến TYT xã để khám và nhận thuốc. Việc TYT nằm gần nhà giúp ông thuận tiện trong theo dõi sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, do trạm thiếu phương tiện/kỹ thuật cận lâm sàng như siêu âm, chụp X-quang, nên khi phát sinh bệnh lý phức tạp, người dân vẫn phải chuyển lên trung tâm y tế hoặc bệnh viện tuyến trên, tốn thời gian và chi phí.

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền Phạm Công Phước cho biết, hiện xã có 4 điểm TYT với 24 cán bộ, nhân lực và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Khoảng cách giữa các điểm trạm xa nhau, trang thiết bị thiếu và chưa đồng bộ, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng. UBND xã đang rà soát cơ sở vật chất, nhân lực, đồng thời đề xuất đầu tư trang thiết bị và kiến nghị ngành y tế hỗ trợ đào tạo, tăng cường bác sĩ cho TYT xã.

Theo ThS.BS. Nguyễn Hoài Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quảng Điền, thực hiện Nghị quyết 72, đến nay 100% người dân trên địa bàn đã được quản lý bằng sổ sức khỏe điện tử; các TYT thường xuyên tổ chức kiểm tra sức khỏe, sàng lọc định kỳ và tiến tới bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần/năm, bắt đầu triển khai từ tháng 7/2026. Dù các TYT đã được chuyển giao về địa phương quản lý, nhưng Trung tâm vẫn thực hiện chỉ đạo chuyên môn, đào tạo, tập huấn nhằm bảo đảm chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở.

Khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị thiếu và lạc hậu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chẩn đoán, điều trị ban đầu và làm giảm niềm tin của người dân vào tuyến y tế cơ sở. Vì vậy, việc đầu tư hạ tầng, trang thiết bị y tế cần được xem là giải pháp mang tính nền tảng, gắn liền với nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế.

Y tế dự phòng - trụ cột bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Song song với y tế cơ sở, y tế dự phòng tiếp tục được xác định là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng. PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cho biết, trong năm 2026 và các năm tiếp theo, ngành y tế thành phố sẽ tập trung đầu tư phát triển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trở thành trung tâm cấp vùng; củng cố mạng lưới y tế dự phòng các tuyến, kết nối đồng bộ với hệ thống kiểm soát bệnh tật toàn quốc.

Cùng với đó, ngành y tế thành phố tiếp tục hoàn thiện hệ thống giám sát, cảnh báo dịch bệnh; tăng cường năng lực phát hiện sớm, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và chủ động phòng, chống dịch. Các chương trình phòng, chống bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, bệnh do liên cầu lợn… được triển khai đồng bộ; giám sát chặt chẽ các dịch bệnh mới nổi, nguy hiểm, không để xảy ra dịch lớn trên diện rộng. Bên cạnh đó, công tác tiêm chủng mở rộng tiếp tục được chú trọng, bảo đảm an toàn tiêm chủng và hoàn thành các chỉ tiêu được giao; tổ chức điều tra tiền sử, tiêm chủng bù liều cho trẻ em nhập học, góp phần xây dựng miễn dịch cộng đồng bền vững.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo nhấn mạnh, Nghị quyết 72 không chỉ đặt ra mục tiêu, mà còn yêu cầu chuyển hóa mạnh mẽ từ chủ trương sang hành động cụ thể. Việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư và các kế hoạch triển khai của địa phương là cơ sở quan trọng để củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở trong tình hình mới.

Để y tế cơ sở thực sự trở thành “điểm tựa” chăm sóc sức khỏe Nhân dân, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị: Từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm nguồn lực đầu tư, đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới phương thức hoạt động. Khi người dân tin tưởng và lựa chọn y tế cơ sở là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu, mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72 mới có thể được hiện thực hóa một cách bền vững.