Năm 2026 đánh dấu thời điểm Huế bắt đầu hành trình nhiệm kỳ mới với mục tiêu rõ ràng: Xây dựng một đô thị xanh - thông minh - giàu bản sắc, nơi phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Khi những chiến lược lớn đã định hình, nhiệm vụ quan trọng nhất của Huế lúc này là biến tầm nhìn thành hành động, kết nối ba trụ cột phát triển thành sức mạnh chung để bứt phá.

Huế xanh và lãng mạn. Ảnh: Đình Hoàng

Khởi đầu nhiệm kỳ mới với tầm nhìn lớn

Huế bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với khí thế mới, tầm nhìn mới và một khát vọng phát triển mạnh mẽ. Khi các nghị quyết, chiến lược và chương trình trọng điểm đã được hoàn thiện, yêu cầu đặt ra lúc này là chuyển hóa tầm nhìn thành hành động và hành động đầu tiên chính là xác định hướng đi: Xây dựng Huế trở thành đô thị xanh - thông minh - giàu bản sắc.

Đó là cam kết chính trị của Đảng bộ và chính quyền thành phố với người dân Huế về một mô hình phát triển bền vững, có chiều sâu, hội nhập nhưng không đánh mất những giá trị đã làm nên sự khác biệt của vùng đất này. Cách tiếp cận ấy xuất phát từ chính thực tiễn: Huế là một đô thị di sản đang lớn lên trong dòng chảy hiện đại, nơi thiên nhiên - văn hóa - con người hòa quyện thành bản sắc riêng.

Thành phố được xác định là trung tâm văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu; sở hữu tiềm năng khoa học - công nghệ lớn; không gian đô thị mở rộng theo hướng biển và vùng ven. Đây chính là nền tảng để Huế tự tin bước vào giai đoạn tăng tốc. Song, đi cùng đó là những đòi hỏi mới. Đó là phát triển phải nhanh, nhưng không nóng vội; phải hiện đại, nhưng không đánh mất căn cốt; phải hội nhập, nhưng vẫn giữ được sự trầm tĩnh đặc trưng của Huế.

Trong bức tranh tổng thể ấy, “xanh” được chọn làm trục phát triển đầu tiên. Ở Huế, xanh không chỉ là màu của cảnh quan mà là lựa chọn chiến lược, là cách thành phố tự bảo vệ mình trước biến đổi khí hậu và những áp lực môi trường ngày càng lớn. Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa nhấn mạnh: “Thiên nhiên Huế là một di sản đặc biệt. Không gian sông - núi - đầm phá chính là phần hồn của đô thị. Giữ gìn khoảng rỗng - khoảng thở ấy quan trọng không kém bảo tồn các công trình”.

Du khách tham quan di sản Huế

Thông minh để bứt phá, xanh để bền vững

Bước vào giai đoạn mới, Huế hiểu rằng chỉ dựa vào di sản thôi là chưa đủ để tạo ra sự bứt phá. “Thông minh” được xác định là yêu cầu sống còn nếu thành phố muốn vươn lên nhóm đô thị có năng lực cạnh tranh cao của cả nước. Hệ thống chính quyền thông minh đang được triển khai đồng bộ. Cải cách hành chính trên nền tảng số, kết nối dữ liệu, chuẩn hóa quy trình phục vụ người dân theo hướng nhanh, minh bạch và hiệu quả. Hệ thống giám sát đô thị thông minh giúp quản lý trật tự xây dựng, giao thông, an ninh... với trung tâm là lợi ích của người dân.

Huế định hướng trở thành trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khi Đại học Huế tiến đến mô hình đại học quốc gia, thành phố sẽ có lợi thế lớn trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, thu hút doanh nghiệp công nghệ và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Huế cũng đầu tư lớn cho hạ tầng ứng phó thiên tai: đê kè, hồ chứa, hệ thống thoát lũ, cùng các ứng dụng cảnh báo sớm. Những bước đi này không chỉ bảo vệ thành phố trước khí hậu cực đoan mà còn góp phần đảm bảo chất lượng sống.

Trao đổi bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (tháng 10/2025), UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho biết, thành phố đang ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm, đường ven biển, đường vành đai, hạ tầng số, logistics, du lịch... nhằm tạo ra nền móng đồng bộ cho mô hình thành phố thông minh. Mục tiêu của Huế là vận hành đô thị trên dữ liệu, đảm bảo minh bạch và đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách.

Giữ bản sắc Huế và mở ra vận hội mới

Dù đi nhanh đến đâu, Huế vẫn không được phép đánh mất mình. “Giàu bản sắc” vì thế được xác định là trụ cột thứ ba, cũng là trụ cột mang tính căn cốt nhất trong tầm nhìn phát triển. Di sản Huế với hệ thống công trình kiến trúc cung đình, chùa chiền, nhà vườn, cùng kho tàng văn hóa phi vật thể phong phú là một tài sản vô giá, không chỉ để trân trọng mà còn để tạo ra động lực tăng trưởng mới.

Huế chú trọng bảo tồn di sản theo cách hiện đại, kết hợp bảo tồn nguyên gốc với công nghệ số, tạo ra các sản phẩm văn hóa - du lịch có giá trị cao. Không gian di sản không chỉ là nơi để ngắm nhìn, mà trở thành nơi để trải nghiệm sáng tạo, để sống với văn hóa Huế theo cách mới.

Công nghiệp văn hóa được xem là động lực phát triển quan trọng. Festival Huế, lễ hội bốn mùa, các tuyến phố nghệ thuật, không gian sáng tạo... sẽ được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, mang tính thị trường, hướng đến mục tiêu đưa Huế trở thành “thủ phủ văn hóa” của Đông Nam Á.

Theo Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa: “Huế là vùng đất mang những giá trị đặc thù - mà đã là đặc thù thì không phải địa phương nào cũng có. Huế từng bỏ lỡ cơ hội đưa sông Hương thành di sản thiên nhiên của nhân loại, nhưng vận hội mới đang mở ra. Quan trọng nhất là phải làm tốt mô hình thành phố di sản hiện đại nhưng không đánh mất chất Huế, văn minh mà vẫn đậm ký ức”.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cũng cho rằng, đô thị di sản ở Huế phải là hình mẫu về kiến trúc - cảnh quan, nơi công trình gắn với thiên nhiên, khoảng rỗng được giữ gìn, công viên đan xen, cộng đồng dân cư sống hòa thuận, không bị nhồi nén. Đó là nét rất Huế!

Năm 2026 mở ra một nhiệm kỳ mới với niềm tin và kỳ vọng lớn. Từ nghị quyết đến hành động, từ tầm nhìn đến kết quả, Huế đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị xanh - thông minh - giàu bản sắc, xứng đáng với vị thế vùng đất di sản trong dòng chảy phát triển của đất nước.