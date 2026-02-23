Tạo nền tảng cho đô thị di sản xanh, tăng trưởng bền vững

Lãnh đạo thành phố cùng đông đảo các lực lượng tham gia lễ trồng cây đầu năm mới

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh: Tết trồng cây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và môi trường, được duy trì thường niên nhằm học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng nhanh và bền vững mà thành phố đang thực hiện.

Các đồng chí UVTW Đảng: Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung (giữa) , Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn (bên trái) tham gia trồng cây

Năm 2025, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Độ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 57,18%; toàn thành phố đã trồng trên 6.500 ha rừng, trồng mới khoảng 1 triệu cây xanh phân tán; gieo ươm khoảng 18 triệu cây giống phục vụ trồng rừng; sản lượng gỗ khai thác đạt khoảng 600.000 m³. Thành phố hiện có hơn 14.000 ha rừng trồng gỗ lớn và trên 15.000 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

“Những kết quả đó thể hiện sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến (bên trái) và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Nguyễn Chí Tài tham gia trồng cây tại buổi lễ

Trong bối cảnh Huế đang hướng tới phát triển theo mô hình đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường, việc trồng cây, gây rừng không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu mà còn tạo nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế; mở rộng dư địa phát triển du lịch sinh thái, kinh tế rừng, kinh tế các-bon, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với phát triển bền vững.

Hoạt động trồng cây tại Công viên hồ Thủy Tiên được xác định không chỉ tạo thêm mảng xanh cho đô thị mà còn từng bước hình thành không gian sinh thái, điểm đến du lịch, vui chơi, giải trí; biến tiềm năng thiên nhiên thành giá trị kinh tế cụ thể, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn mới.

Với tinh thần đó, lãnh đạo thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây; nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, chung tay xây dựng Huế trở thành đô thị di sản xanh, phát triển nhanh và bền vững.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Công viên hồ Thủy Tiên, mở đầu cho phong trào trồng cây, gây rừng năm 2026 trên toàn địa bàn.

* Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố cũng tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

Phát động Tết trồng cây trong toàn lực lượng vũ trang thành phố

Tại lễ phát động Tết trồng cây, lãnh đạo Bộ CHQS nhấn mạnh: Việc tổ chức trồng cây đầu năm đối với lực lượng vũ trang mang ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc, hun đúc tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thông qua lễ phát động, Bộ CHQS thành phố yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải trồng được từ 3 - 5 cây xanh, 1 - 2 cây ăn quả; đồng thời thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ là trồng cây nào phải tốt cây đó. Ngay sau lễ phát động cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã ra quân trồng trên 8.000 cây bóng mát và cây ăn quả…

*Tại bãi biển TDP Hải Tiến, phường Thuận An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố phối hợp với Công ty Viettel Chi nhánh Huế và UBND phường Thuận An tổ chức lễ phát động ra quân điểm “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Bộ đội biên phòng trồng cây ven biển

Gần 100 đoàn viên thanh niên của BĐBP thành phố, Công ty Viettel chi nhánh Huế, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An và đông đảo bà con nhân dân phường Thuận An đã tham gia, hưởng ứng hoạt động này.

Dịp này, các đơn vị còn trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân; 10 suất quà cho các hộ nghèo, khó khăn, trị giá mỗi suất 300 nghìn đồng.