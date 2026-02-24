Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình

Hạng mục cầu Như Ý cơ bản hoàn thành. Ảnh: Văn Đức

Còn nhiều vướng mắc

Dự án Cầu và đường 26m nối giữa đường Điềm Phùng Thị vào đường quy hoạch 36m gần Khu phức hợp Thủy Vân 2, TP. Huế (gọi tắt là DA Điềm Phùng Thị) được khởi công từ tháng 12/2024 với tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng, trong đó kinh phí GPMB và tái định cư (TĐC) hơn 100 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư và Xây dựng khu vực 1 làm chủ đầu tư.

Công trình được xây dựng nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt, kết nối các khu vực trung tâm với Đô thị mới An Vân Dương, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và du lịch phát triển.

Sau một thời gian thi công, nhà thầu đã hoàn thiện toàn bộ cọc khoan nhồi, bê tông bệ mố, thân mố, đắp vật liệu sau mố. Riêng các khối lượng còn lại do vướng mặt bằng, chưa thi công gồm dầm vòm, dầm ngang, bản mặt cầu…với giá trị khối lượng thực hiện khoảng 45% theo giá trị hợp đồng.

Theo Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 1, đến nay, vốn bố trí cho DA là 55,7 tỷ đồng và đã giải ngân 100% kế hoạch vốn, chủ yếu dùng để triển khai công tác bồi thường, GPMB. Theo đó, DA có 48 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích đất thu hồi hơn 12.000m2. Trong đó, phường Thủy Vân (cũ) có 21 hộ và Vỹ Dạ (cũ) 27 hộ. Số hộ bố trí TĐC là 42 hộ. Sau các đợt chi trả đền bù, hiện nay vẫn còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tương tự, tại gói thầu số 28 (HU-CW07) bao gồm: Nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; Đường 100m nối 2 khu đô thị A và B khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý) có tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 7/2021, do Công ty cổ phần 479 Hòa Bình làm nhà thầu thi công. Gói thầu này thuộc DA Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án TP. Huế do Sở Tài chính làm chủ đầu tư. Nhiều hạng mục của gói thầu này vẫn chậm tiến độ, buộc chủ đầu tư nhiều lần điều chỉnh thời gian thực hiện.

Theo Ban QLDA Chương trình Phát triển các đô thị loại II sau gần 5 năm thi công, khối lượng thực hiện gói thầu mới đạt khoảng 67%, nhiều hạng mục của cầu qua sông Như Ý, cầu Vỹ Dạ và tuyến đường kết nối khu A, B - Khu đô thị An Vân Dương vẫn chưa hoàn thành.

Hạng mục cầu Vỹ Dạ thuộc gói thầu số 28, Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II thi công chậm, phải điều chỉnh tiến độ nhiều lần

Đẩy nhanh tiến độ

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 1 cho biết, nguyên nhân DA Điềm Phùng Thị chậm tiến độ là do vướng mặt bằng hai đầu cầu. Mặt khác, nhà ở của các hộ dân nằm liền kề vị trí thi công, quá trình khoan cọc nhồi, đóng cừ, vòng vây gây hiện tượng nứt nhà, người dân nhiều lần cản trở thi công và đề nghị được TĐC sớm.

Sau khi chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kế hoạch nguồn vốn đầu tư trung hạn 2021 - 2025 của cấp huyện cũ không còn, chuyển kế hoạch vốn trung hạn lên cấp tỉnh, nên cần có khoảng thời gian nhất định mới được cơ quan chức năng bố trí vốn trở lại. Vì vậy, công tác bồi thường GPMB chậm. Năm 2026, nguồn vốn bố trí cho DA Điềm Phùng Thị là 45 tỷ đồng, chủ đầu tư đã tổ chức chi trả tiền đền bù đợt 2 trong tháng 1/2026 là 22 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 1 cho biết, Ban QLDA đang tập trung chi trả đền bù sau khi được bố trí vốn năm 2026, hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để tiếp tục thi công hệ thống cầu và đường dẫn. UBND thành phố cũng đã có Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 về việc điều chỉnh thời hạn thực hiện DA Điềm Phùng Thị đến ngày 30/10/2026. Trên cơ sở đó, Ban QLDA dự kiến sẽ hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường thường cho các hộ dân hai bên đầu cầu. Đồng thời, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng ngay sau khi nhận tiền bồi thường, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trước tháng 3/2026 và hoàn thành bộ cầu, tổ chức thông xe trước tháng 8/2026; tháng 10/2026 đưa toàn bộ công trình vào sử dụng.

Đối gói thầu số 28 mới đây, Ban QLDA Chương trình Phát triển đô thị loại II đã xử phạt nhà thầu thi công là Công ty cổ phần 479 Hòa Bình do vi phạm tiến độ hợp đồng với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí xử phạt nhà thầu nộp vào ngân sách nhà nước hoặc trừ trực tiếp trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành của gói thầu. Theo đánh giá của Ban QLDA, nhân công và thiết bị thi công hiện đang ở công trường, tuy nhiên do nhà thầu đang trong giai đoạn khó khăn về tài chính nên hạn chế cung cấp vật liệu để triển khai công trình. Trước tình hình trên, Sở Tài chính đã làm việc với Công ty cổ phần 479 Hòa Bình về việc rà soát tình trạng chậm trễ tiến độ gói thầu số 28. Tại buổi làm việc, nhà thầu cam kết đối với cầu Như Ý sẽ hoàn thành hết các hạng mục còn lại; đối với cầu Vỹ Dạ sẽ hoàn thành thảm bê tông nhựa lớp 1 đường hai đầu cầu trước tháng 2/2026. Các bên sẽ theo dõi tiến độ cam kết của nhà thầu và đốc thúc tiến độ để hoàn thành công trình trong tháng 6/2026.