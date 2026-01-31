Mở lối tương lai

Một góc Cồn Hến

Băng sông

Cầu treo Bình Thành từng là mạch nối duy nhất qua sông Hữu Trạch suốt gần 25 năm nay đã nhuốm màu thời gian, hư hỏng, xuống cấp sắp hoàn thành “sứ mệnh lịch sử” của mình khi một cây cầu kiên cố chuẩn bị được xây dựng.

Ông Trần Văn Lộc, người dân xã Bình Điền chia sẻ: “Gần 25 năm qua, cây cầu treo Bình Thành đã quen với bước chân người dân miền thượng nguồn, quen cả cảm giác nơm nớp lo âu mỗi mùa bão lũ đến. Có hôm mưa lớn, gió to, qua cầu mà tim đập thình thịch, chỉ mong sao về đến nhà an toàn. Nay nghe tin sắp có cầu mới được xây dựng vững chãi, người dân Bình Thành cũ, nay là Bình Điền ai cũng vui mừng”.

Theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt, cầu mới kiên cố bắc qua sông Hữu Trạch để thay thế cầu treo Bình Thành sẽ được khởi công vào tháng 3/2026, với tổng mức đầu tư hơn 75 tỷ đồng. Cầu có chiều dài hơn 254m, rộng 8,5m, với 6 nhịp dầm giản đơn Super T. Trên tuyến có 2 nút giao với đường Quốc lộ 49 và Tỉnh lộ 12D. Các nút giao được thiết kế theo dạng giao cùng mức, tổ chức giao thông bằng vạch sơn, đảo giao thông, bố trí đầy đủ biển báo hướng dẫn giao thông. Dự kiến, cuối năm 2026 cây cầu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ngay sau khi dự án được phê duyệt, người dân hai đầu cầu treo Bình Thành là những người cảm nhận rõ nhất nhịp chuyển động của vùng quê mình đang sinh sống. Họ sẵn sàng bàn giao mặt bằng là thửa đất ven sông, nắn chỉnh những con đường làng cho phù hợp với tuyến cầu mới. “Có cầu lớn kiên cố, xe tải lớn vô ra thuận lợi hơn. Điều này đồng nghĩa với việc nông sản, gỗ rừng trồng của bà con dễ vận chuyển, buôn bán hơn”, bà Nguyễn Thị Hường, một hộ dân sống gần cầu treo Bình Thành chia sẻ.

Không riêng Bình Điền, trên địa bàn thành phố hiện có nhiều cây cầu đã, đang và chuẩn bị được đầu tư với sự háo hức, chờ đợi của người dân, trong đó có dự án xây dựng cầu qua Cồn Hến.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, vừa được UBND TP. Huế phê duyệt đầu tư trong những ngày đầu năm mới 2026. Đây là cây cầu được người dân nơi đây chờ đợi như một cơ hội đổi đời. Với họ, cây cầu không chỉ là con đường mới để đi lại, mà còn kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Cồn Hến, nhất là về lĩnh vực du lịch, dịch vụ, văn hóa ven sông.

Trước đó, cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương hoàn thành đã trở thành một biểu tượng mới của Huế. Không chỉ đẹp về hình thức, thẩm mỹ, cầu Nguyễn Hoàng còn góp vào “bộ sưu tập” cầu qua sông Hương thêm độc đáo. Đồng thời, giúp giảm tải áp lực giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển và khai thác tốt các quỹ đất hai bên đường dẫn lên cầu...

Một cây cầu mới sẽ thay thế cầu treo Bình Thành hiện nay

Vượt phá, nối tương lai

Không chỉ băng sông, những cây cầu vượt phá cũng đã và sắp được đầu tư trên địa bàn, mở ra dư địa phát triển mới cho thành phố. Theo lộ trình không xa, 3 cây cầu vượt phá Tam Giang nối Phú Vang - Phú Vinh, Phú Vang - Vinh Lộc và Quảng Điền - Phong Quảng cũng đang được chuẩn bị đầu tư với tổng nguồn vốn lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, cầu nối Phú Vang với Phú Vinh dài khoảng 3km, tổng vốn hơn 1.023 tỷ đồng đã được đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn 2026 - 2030. Cầu Hà Trung nối Phú Vang với Vinh Lộc dự kiến có vốn đầu tư 950 tỷ đồng. Riêng cầu Vĩnh Tu nối Quảng Điền với Phong Quảng có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, hiện đang trong quá trình xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư.

Khi hoàn thành, những cây cầu vượt phá góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý; đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế biển, đầm phá, du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng ven phá.

Bên cạnh đó, cầu vượt cửa biển Thuận An - công trình trọng điểm, được đánh giá tạo động lực phát triển liên vùng cho Huế cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Sau hơn 3 năm thi công, cầu vượt cửa biển Thuận An thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Với chiều dài 2,36km, rộng 20m, 4 làn xe, điểm nhấn là hai tháp chữ A cùng hệ thống dây văng hiện đại, cây cầu vừa mang giá trị giao thông vừa trở thành biểu tượng kiến trúc mới của vùng biển của TP. Huế.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định: Khi TP. Huế trở thành thành phố thứ 6 trực thuộc Trung ương của cả nước, bộ mặt đô thị từ thành thị đến nông thôn đã có những bước chuyển đáng kể. Thời gian qua, TP. Huế đã đầu tư xây dựng nhiều cây cầu qua phá Tam Giang để tăng kết nối vùng phía đông với phía tây nhằm mở rộng không gian phát triển cho Huế. Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố sẽ đầu tư thêm những cây cầu mới vùng ven biển, phá nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông toàn khu vực, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đầm phá và tạo thêm điểm nhấn cho đô thị Huế cũng như tăng sản phẩm cho ngành du lịch, dịch vụ phát triển.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần. Những ngày này, cầu vượt cửa biển Thuận An đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Với người dân Thuận An, cây cầu không chỉ nối đôi bờ mà còn nối cả niềm tin và hy vọng về một tương lai tương sáng.