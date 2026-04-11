Y học Sản Phụ khoa hiện đại và thách thức trong kỷ nguyên số

HNN.VN - Đó là chủ đề của Hội nghị Khoa học Cố đô Sản Phụ khoa năm 2026 do Hội Phụ sản thành phố Huế tổ chức sáng 11/4.

Các đại biểu điều hành và trao đổi tại hội nghị 

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 250 đại biểu, gồm lãnh đạo Hội Phụ sản Việt Nam; đại diện các hội chuyên ngành, các cơ sở đào tạo, bệnh viện, trung tâm y tế trong cả nước; cùng các nhà khoa học, bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng và học viên trong lĩnh vực sản phụ khoa và sức khỏe sinh sản.

Chương trình hội nghị gồm 10 báo cáo khoa học, tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn trọng điểm như tiền sản, hỗ trợ sinh sản, phụ khoa, nội tiết sinh sản và mãn kinh. Nội dung các báo cáo cập nhật những tiến bộ khoa học, kỹ thuật; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong chẩn đoán và điều trị; đồng thời thảo luận các vấn đề còn tồn tại và những thách thức trong thực hành lâm sàng hiện nay.

Thông qua các hoạt động khoa học và trao đổi chuyên môn, hội nghị góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác giữa các đơn vị, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em.

Cùng ngày, Hội Phụ sản thành phố Huế tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2031. Việc tổ chức đồng thời đại hội và hội nghị khoa học lần này thể hiện sự gắn kết giữa công tác tổ chức hội với hoạt động chuyên môn; khẳng định vai trò của Hội Phụ sản thành phố Huế trong hệ thống các hội khoa học và kỹ thuật, góp phần vào sự phát triển chung của ngành y tế và công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
