Nghi thức phát động Ngày Sức khỏe toàn dân.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế.

Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 9/9/2025 “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” đã thống nhất chọn ngày 7/4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân. Việc tổ chức Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo vòng đời; Tăng cường truyền thông, vận động toàn dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng thực hành lối sống lành mạnh, rèn luyện thể lực thường xuyên, chủ động phòng bệnh, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm…

Mặt khác, huy động sự tham gia của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; từng bước củng cố nền tảng sức khỏe toàn dân; tạo đợt cao điểm truyền thông, lan tỏa rộng rãi thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Ngày Sức khỏe toàn dân là dịp để Đảng, Nhà nước và các địa phương quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho công tác y tế; để ngành y tế chuyển mình, vươn lên, đồng hành cùng nhân dân phòng bệnh từ sớm, từ xa. Và quan trọng nhất, để mỗi người dân thay đổi nhận thức, tự giác, chủ động làm chủ sức khỏe của chính mình. Ngày Sức khỏe toàn dân cũng là dịp để các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; từng bước củng cố nền tảng sức khỏe toàn dân.

Chia sẻ tại sự kiện, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng ta đang đứng trước những cơ hội to lớn nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức về y tế. Mô hình bệnh tật thay đổi, sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm, sự già hóa dân số và những rủi ro từ dịch bệnh mới nổi đòi hỏi một cuộc cách mạng thực sự trong tư duy và hành động.

Đáp ứng yêu cầu đó, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã mang đến những định hướng chiến lược, dài hạn cho ngành Y tế. Nghị quyết thống nhất chọn Ngày Sức khỏe thế giới 7/4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân.

Ngày Sức khỏe toàn dân lần đầu tiên được tổ chức năm 2026 là một dấu mốc lớn trong nỗ lực chung của toàn ngành y tế để hiện thực hóa thông điệp của Nghị quyết 72 "Dự phòng là then chốt - Cơ sở là nền tảng - Nhân dân là trung tâm" với mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi phí chữa bệnh, củng cố y tế cơ sở và lấy sự hài lòng của người dân làm trọng tâm để phát triển bền vững. Lần đầu tiên, những mục tiêu định lượng về tầm vóc, thể lực được đặt ra với quyết tâm cao độ: Phấn đấu đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người Việt đạt 75,5 tuổi, trong đó có ít nhất 68 năm sống khỏe mạnh; tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên thêm tối thiểu 1,5cm…

Người đứng đầu ngành y tế khẳng định: Thiết chế y tế dù có hiện đại đến đâu, nỗ lực của các y bác sĩ dù có lớn lao đến nhường nào cũng không thể thay thế được ý thức tự bảo vệ sức khỏe của chính mỗi người dân. Sức khỏe không phải là thứ có thể mua được hoàn toàn bằng tiền bạc hay thuốc men, mà được xây đắp từ những thói quen nhỏ nhất hằng ngày.

Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân tích cực rèn luyện thể dục thể thao, thực hành dinh dưỡng khoa học, thay đổi thói quen sinh hoạt một cách tích cực. Mỗi người dân hãy coi việc rèn luyện sức khỏe là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Hãy biến mỗi đường phố, mỗi công viên, mỗi góc sân nhà thành không gian rèn luyện thể chất. Hãy chủ động đi khám sàng lọc định kỳ để phát hiện bệnh sớm, tận dụng tối đa những quyền lợi y tế ưu việt mà Đảng và Nhà nước đang dày công xây dựng.

Phát biểu tại lễ mít tinh, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết: Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 7/4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân và năm 2026 là năm đầu tiên triển khai với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Đây không chỉ là một hoạt động phát động mang tính phong trào, mà là một định hướng chiến lược lớn, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh là chính” sang “phòng bệnh là trọng tâm, căn cơ, lâu dài”; đặt sức khỏe nhân dân vào trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Những năm qua, ngành y tế và toàn xã hội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, cơ cấu bệnh tật đang thay đổi nhanh chóng; các bệnh không lây nhiễm gia tăng; già hóa dân số diễn ra mạnh mẽ; nguy cơ dịch bệnh mới luôn tiềm ẩn. Nếu không chủ động phòng bệnh, chúng ta sẽ phải trả giá rất lớn về chi phí, chất lượng cuộc sống và sức cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, chủ động phòng bệnh không chỉ là giải pháp y tế, mà là trách nhiệm của toàn xã hội, là yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tập trung: Nâng cao nhận thức trong toàn xã hội; chủ động phòng bệnh phải trở thành chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả hệ thống chính trị. Xây dựng và lan tỏa mạnh mẽ “văn hóa sức khỏe” trong toàn xã hội; mỗi người dân cần chủ động rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, duy trì lối sống khoa học, kiểm soát các yếu tố nguy cơ, chủ động khám sức khỏe định kỳ.

Tập trung phát triển y tế dự phòng và y tế cơ sở, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng, kịp thời, thuận tiện. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong dự báo, quản lý sức khỏe; triển khai hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân hằng năm thiết thực, hiệu quả, gắn với các phong trào cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành vi của toàn xã hội.

Sức khỏe nhân dân là tài sản quý giá nhất của quốc gia. Một dân tộc khỏe mạnh là nền tảng vững chắc để xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình; mỗi gia đình là một “pháo đài” phòng bệnh; mỗi cơ quan, địa phương là một “điểm sáng” về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hãy biến chủ động phòng bệnh thành thói quen, ý thức tự giác, nếp sống văn minh của mỗi người dân Việt Nam.

