Chủ động ngăn chặn dịch tay chân miệng

Kiểm tra sức khỏe cho trẻ

Số ca mắc tăng gần 25%

Theo báo cáo của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), từ đầu năm đến hết tháng 3, cả nước ghi nhận hơn 21.000 ca mắc tay chân miệng, trong đó có 4 ca tử vong, số ca mắc tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Tại TP. Huế, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 56 ca bệnh, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Các ca bệnh chủ yếu xuất hiện tại những khu vực đông dân cư, như Thuận Hóa, An Cựu, Phú Vang…, đặc biệt là các trường mầm non, nơi trẻ thường xuyên tiếp xúc gần và sử dụng chung đồ dùng.

Thực tế tại các cơ sở y tế cho thấy, số ca nhập viện do tay chân miệng tuy chưa tăng đột biến nhưng đã có dấu hiệu gia tăng cục bộ. Tại Trung tâm Y tế Phú Vang, nhiều trường hợp trẻ có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau họng đã được phụ huynh đưa đến khám và theo dõi kịp thời. BSCKI Đoàn Quang Huy, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Phú Vang cho biết, hiện khoa có 3 khu cách ly và 1 khu điều trị với 30 giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân, trong đó có bệnh tay chân miệng. Đặc biệt, Khoa có phòng cấp cứu riêng với đội ngũ y, bác sĩ, vật tư y tế nên sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân trong khu vực.

Đẩy mạnh truyền thông

Cùng với điều trị, công tác truyền thông, hướng dẫn phòng bệnh được đẩy mạnh. Theo đó, cán bộ y tế phối hợp với nhà trường tuyên truyền cho giáo viên và phụ huynh nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh, như sốt, loét miệng, phát ban dạng mụn nước ở tay, chân. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện nghi ngờ, phụ huynh được khuyến cáo cho trẻ nghỉ học và đưa đến cơ sở y tế để khám, hạn chế lây lan trong lớp học và cộng đồng.

Theo BSCKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế, một trong những giải pháp quan trọng được triển khai là xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh. Theo đó, các ca bệnh được cách ly tại nhà hoặc cơ sở y tế, theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Các trường học tiến hành vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồ chơi, dụng cụ học tập bằng dung dịch Cloramin B; đồng thời tăng cường theo dõi sức khỏe trẻ hằng ngày. Trong trường hợp xuất hiện nhiều ca bệnh, cơ quan chức năng có thể xem xét cho trẻ nghỉ học tạm thời nhằm cắt đứt chuỗi lây truyền.

Để phòng bệnh tay chân miệng và hạn chế lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi gia đình cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn chín uống sôi, vệ sinh sạch sẽ đồ dùng sinh hoạt và môi trường sống. Trẻ em cần được hướng dẫn không mút tay, không dùng chung đồ chơi, vật dụng cá nhân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần đưa trẻ đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.