Indonesia kêu gọi tăng cường an ninh tài chính kỹ thuật số trước những mối đe dọa mạng

Các chuyên gia ước tính, tội phạm mạng gây ra thiệt hại gần 10.000 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Các nguy cơ đe dọa an ninh mạng bao gồm các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền và gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có chiều hướng tăng nhanh và khó lường.

Cơ quan chức năng cho biết các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ ngày càng trở nên quan trọng khi việc sử dụng thanh toán kỹ thuật số đang được áp dụng ngày một rộng rãi.

Ông Tri Herdianto, Giám đốc Bảo vệ pháp luật người tiêu dùng của OJK nhấn mạnh rằng các tổ chức tài chính phải tăng cường khả năng chống gian lận để duy trì lòng tin của công chúng và sự bền vững của hoạt động kinh doanh.

Theo Ngân hàng trung ương Indonesia, giao dịch thanh toán kỹ thuật số đạt 14,82 tỷ giao dịch trong quý đầu tiên năm 2026, tăng 37,69% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của tài chính kỹ thuật số đã đi kèm với rủi ro an ninh mạng ngày càng gia tăng, khi tội phạm ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện các cuộc tấn công tinh vi và khó phát hiện hơn.

Cơ quan an ninh mạng và mã hóa quốc gia Indonesia đã ghi nhận 5,2 tỷ sự cố lưu lượng truy cập internet có nguy cơ bị tấn công mạng trong năm 2025. Trong đó, 94% số vụ có liên đến phần mềm độc hại có rủi ro cao, có khả năng phát triển thành các cuộc tấn công mã độc tống tiền là một con số đáng lo ngại.

Cơ quan giám sát tài chính Indonesia (OJK) nhấn mạnh sự cần thiết của một cơ chế hợp tác mạnh mẽ hơn trong việc nâng cao hệ thống phát hiện gian lận và cơ sở hạ tầng an ninh, nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số an toàn hơn và kiên cường hơn.

https://nhandan.vn/indonesia-keu-goi-tang-cuong-an-ninh-tai-chinh-ky-thuat-so-truoc-nhung-moi-de-doa-mang-post967179.html