Ban hành quy trình mới về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải áp dụng Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. (Ảnh minh họa)

Quy trình mới đã ban hành kèm theo “Danh mục nội dung đánh giá nguyên tắc, quy định thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe”.

Theo đó, Danh mục nội dung đánh giá nguyên tắc, quy định thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe với gần 170 tiêu chí cụ thể thuộc 10 nội dung tổng quát, bao gồm: Quản lý chất lượng; Nhân sự và đào tạo; Nhà xưởng và thiết bị; Vệ sinh (điều kiện vệ sinh); Hồ sơ tài liệu; sản xuất; Kiểm soát chất lượng; Sản xuất và kiểm nghiệm theo hợp đồng; khiếu nại, thu hồi sản phẩm; Tự kiểm tra.

Các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ phải tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc quy định thực hành sản xuất tốt, bao gồm: đánh giá, bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát sự tuân thủ trong quá trình sản xuất; kiểm nghiệm thành phẩm đầu ra và theo dõi độ ổn định của sản phẩm sau khi đưa ra lưu thông trên thị trường…

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), việc ban hành Danh mục nội dung đánh giá nguyên tắc, quy định thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã giúp các cơ sở sản xuất tự kiểm tra, đánh giá nội bộ việc tuân thủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe… Đồng thời, Danh mục cũng là cơ sở để giúp các chuyên gia thống nhất trong quá trình thẩm định, đánh giá GMP; là công cụ phục vụ công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ cho công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Điểm mới nữa của quy trình “Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe” mới ban hành là việc huy động các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiểm nghiệm, hóa, lý, vi sinh từ các viện đầu ngành y tế như: Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm kiểm nghiệm của các tỉnh để tham gia đoàn đánh giá GMP do Cục An toàn thực phẩm làm đầu mối để bảo đảm khách quan, chất lượng.

Căn cứ theo Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Thông tư 18/2019/TT-BYT hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Quy trình “Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe” được xây dựng trong một quá trình dài; xin ý kiến rộng rãi các đơn vị chuyên môn có kinh nghiệm về pháp chế, bào chế, kiểm nghiệm và các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Quá trình lấy ý kiến công khai, minh bạch thông qua hội thảo, văn bản góp ý, trang website của Cục An toàn thực phẩm... Trong quá trình xây dựng, đội ngũ chuyên gia đã tổ chức tập huấn cho các đơn vị liên quan và Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế, Chi cục An toàn thực phẩm 34 tỉnh, thành phố; các Viện kiểm nghiệm và các trung tâm kiểm nghiệm nhà nước tham gia quá trình đánh giá GMP; đồng thời tổ chức đánh giá thử nghiệm quy trình tại cơ sở sản xuất.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, hiện tại, với quy trình thẩm định này, Cục An toàn thực phẩm đã và đang xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn thẩm định “Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe” để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh đứt gãy sản xuất, nguồn cung ứng sản phẩm, đồng thời bảo đảm chất lượng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe, góp phần nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng.

