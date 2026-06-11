  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 25/06/2026 14:59

Lan tỏa những cơ sở y tế không khói thuốc

HNN - Những năm qua, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn TP. Huế có nhiều chuyển biến tích cực. Từ các hoạt động truyền thông tại cơ sở y tế đến triển khai các mô hình bệnh viện, trung tâm y tế (TTYT) không khói thuốc, nhận thức của người dân ngày càng nâng cao. Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” đang triển khai kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để lan tỏa những mô hình hay, góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh.

Truyền thông vì môi trường không khói thuốcPhát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ II

 Khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân tại Trạm Y tế xã Quảng Điền

Truyền thông thay đổi nhận thức

Có tiền sử viêm phổi mạn tính hơn 10 năm, ông Nguyễn Do, trú tại xã Đan Điền thường xuyên đến khám và điều trị tại TTYT Quảng Điền. Ông chia sẻ rằng trước đây điều khiến ông lo lắng không chỉ là bệnh tật mà còn là tình trạng hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện.

“Những năm trước, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp người hút thuốc ở một số khu vực, nhưng thời gian gần đây hầu như không còn tình trạng này. Khắp các khoa, phòng đều có biển cấm hút thuốc, nhân viên y tế thường xuyên nhắc nhở nên người dân cũng ý thức hơn. Với người bệnh như chúng tôi, được điều trị trong môi trường không khói thuốc là điều đáng mừng”, ông Do cho biết.

Thực tế cho thấy, những thay đổi này có được nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cơ sở y tế. Tại TTYT Quảng Điền, bên cạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đơn vị còn chú trọng đẩy mạnh truyền thông về tác hại thuốc lá cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế.

Theo ThS.BS Nguyễn Hoài Nhân, Phó Giám đốc TTYT Quảng Điền, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về PCTHTL; lắp đặt biển báo cấm hút thuốc và tăng cường truyền thông cho người bệnh, người nhà bệnh nhân. Nhờ đó, ý thức chấp hành của người dân ngày càng được nâng cao.

Không chỉ ở các bệnh viện hay TTYT, hoạt động truyền thông PCTHTL còn được triển khai sâu rộng tại các trạm y tế xã, phường. Tại Trạm Y tế xã Quảng Điền, việc tư vấn về tác hại thuốc lá đã trở thành nội dung thường xuyên trong quá trình khám bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

BS Hồ Quang Huy, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Quảng Điền cho biết: “Nhiều người dân khi đưa người thân đến khám bệnh vẫn giữ thói quen hút thuốc. Chúng tôi tranh thủ tư vấn, giải thích những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và cộng đồng, đồng thời khuyến khích họ giảm dần và tiến tới bỏ thuốc. Qua thời gian, nhiều người đã thay đổi nhận thức và hành vi”.

Nhân rộng mô hình từ cuộc thi

Để tiếp tục lan tỏa những mô hình hiệu quả, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ PCTHTL vừa phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ II. Cuộc thi diễn ra từ tháng 6 đến tháng 11/2026, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường khám, chữa bệnh trong lành, an toàn và thân thiện cho người dân.

Theo BSCKII. Thái Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế, cơ sở y tế không chỉ là nơi điều trị bệnh mà còn là hình mẫu trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, việc xây dựng môi trường không khói thuốc cần được duy trì thường xuyên, liên tục và trở thành nét văn hóa trong các đơn vị y tế. Cuộc thi là cơ hội để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Thời gian qua, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn đã duy trì hiệu quả mô hình không khói thuốc, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân.

Có thể thấy, truyền thông đóng vai trò then chốt trong việc thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng đối với thuốc lá. Khi mỗi người dân hiểu rõ tác hại của thuốc lá và tự giác tuân thủ các quy định, các cơ sở y tế sẽ thực sự trở thành những điểm sáng không khói thuốc. Cùng với đó, việc nhân rộng các mô hình thành công từ Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” sẽ góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và hướng tới một cộng đồng văn minh, an toàn hơn.

Bài, ảnh: Thanh Hương
 Từ khóa:
lan tỏacơ sở y tếkhông khói thuốc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân

Những ngày đầu tháng 6, vùng đất Cố đô trở nên sôi động hơn khi Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026 - Khu vực II, vòng bảng tại TP. Huế diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Không chỉ là sân chơi rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, hội thao còn tạo dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách bằng những hoạt động giao lưu, biểu diễn sôi nổi, gần gũi.

Lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân
Lương hưu tăng, niềm vui lan tỏa đến từng con ngõ

Những ngày qua, thông tin tăng lương hưu từ ngày 1/7/2026 theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP trở thành đề tài được bàn tán rôm rả nhất. Với nhiều người cao tuổi có mức lương hưu khiêm tốn, sự hỗ trợ kịp thời này chính là điểm tựa thiết thực để họ tự tin lo cho cuộc sống hàng ngày.

Lương hưu tăng, niềm vui lan tỏa đến từng con ngõ
Lan tỏa món Huế từ những bữa cơm nhà

Mang những mâm cơm nhà gần gũi và bình dị lên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người trẻ xứ Huế đã góp phần lan tỏa ẩm thực Cố đô đến với nhiều người.

Lan tỏa món Huế từ những bữa cơm nhà
Lan tỏa lối sống xanh từ những mô hình thiết thực

Thay vì những lời kêu gọi mang tính hình thức, nhiều mô hình thiết thực về phân loại rác, đổi rác lấy quà đang được triển khai, thu hút đông đảo người dân và các bạn trẻ tham gia. Qua đó, lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng.

Lan tỏa lối sống xanh từ những mô hình thiết thực
Lan tỏa yêu thương, chăm lo toàn diện cho trẻ

Mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tại các bệnh viện, trung tâm y tế hay cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn TP. Huế lại rộn ràng hơn bởi những tiếng cười trẻ thơ, chương trình văn nghệ, trao quà và sẻ chia yêu thương dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với các hoạt động ý nghĩa đó, ngành y tế TP. Huế đang triển khai nhiều giải pháp toàn diện nhằm chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, kỹ năng sống và bảo vệ trẻ em trong môi trường số.

Lan tỏa yêu thương, chăm lo toàn diện cho trẻ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top