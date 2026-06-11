Lan tỏa những cơ sở y tế không khói thuốc

Khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân tại Trạm Y tế xã Quảng Điền

Truyền thông thay đổi nhận thức

Có tiền sử viêm phổi mạn tính hơn 10 năm, ông Nguyễn Do, trú tại xã Đan Điền thường xuyên đến khám và điều trị tại TTYT Quảng Điền. Ông chia sẻ rằng trước đây điều khiến ông lo lắng không chỉ là bệnh tật mà còn là tình trạng hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện.

“Những năm trước, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp người hút thuốc ở một số khu vực, nhưng thời gian gần đây hầu như không còn tình trạng này. Khắp các khoa, phòng đều có biển cấm hút thuốc, nhân viên y tế thường xuyên nhắc nhở nên người dân cũng ý thức hơn. Với người bệnh như chúng tôi, được điều trị trong môi trường không khói thuốc là điều đáng mừng”, ông Do cho biết.

Thực tế cho thấy, những thay đổi này có được nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cơ sở y tế. Tại TTYT Quảng Điền, bên cạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đơn vị còn chú trọng đẩy mạnh truyền thông về tác hại thuốc lá cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế.

Theo ThS.BS Nguyễn Hoài Nhân, Phó Giám đốc TTYT Quảng Điền, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về PCTHTL; lắp đặt biển báo cấm hút thuốc và tăng cường truyền thông cho người bệnh, người nhà bệnh nhân. Nhờ đó, ý thức chấp hành của người dân ngày càng được nâng cao.

Không chỉ ở các bệnh viện hay TTYT, hoạt động truyền thông PCTHTL còn được triển khai sâu rộng tại các trạm y tế xã, phường. Tại Trạm Y tế xã Quảng Điền, việc tư vấn về tác hại thuốc lá đã trở thành nội dung thường xuyên trong quá trình khám bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

BS Hồ Quang Huy, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Quảng Điền cho biết: “Nhiều người dân khi đưa người thân đến khám bệnh vẫn giữ thói quen hút thuốc. Chúng tôi tranh thủ tư vấn, giải thích những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và cộng đồng, đồng thời khuyến khích họ giảm dần và tiến tới bỏ thuốc. Qua thời gian, nhiều người đã thay đổi nhận thức và hành vi”.

Nhân rộng mô hình từ cuộc thi

Để tiếp tục lan tỏa những mô hình hiệu quả, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ PCTHTL vừa phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ II. Cuộc thi diễn ra từ tháng 6 đến tháng 11/2026, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường khám, chữa bệnh trong lành, an toàn và thân thiện cho người dân.

Theo BSCKII. Thái Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế, cơ sở y tế không chỉ là nơi điều trị bệnh mà còn là hình mẫu trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, việc xây dựng môi trường không khói thuốc cần được duy trì thường xuyên, liên tục và trở thành nét văn hóa trong các đơn vị y tế. Cuộc thi là cơ hội để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Thời gian qua, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn đã duy trì hiệu quả mô hình không khói thuốc, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân.

Có thể thấy, truyền thông đóng vai trò then chốt trong việc thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng đối với thuốc lá. Khi mỗi người dân hiểu rõ tác hại của thuốc lá và tự giác tuân thủ các quy định, các cơ sở y tế sẽ thực sự trở thành những điểm sáng không khói thuốc. Cùng với đó, việc nhân rộng các mô hình thành công từ Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” sẽ góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và hướng tới một cộng đồng văn minh, an toàn hơn.