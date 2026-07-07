Phường Phong Điền đạt 98/100 điểm trong thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phường Phong Điền đạt 98/100 điểm trong thực hiện công tác PCTHTL

Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện các nội dung theo quy định của Luật PCTHTL. Các tiêu chí được xem xét gồm việc ký cam kết xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; không nhận tài trợ từ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá; đưa quy định cấm hút thuốc vào quy chế nội bộ; niêm yết đầy đủ biển báo “Cấm hút thuốc” tại cơ quan, đơn vị; đồng thời triển khai hiệu quả công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về tác hại của thuốc lá.

Qua khảo sát thực tế và chấm điểm các nội dung triển khai, Đoàn giám sát đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương cũng như sự chủ động của các đơn vị trong thực hiện các hoạt động PCTHTL. Kết quả, phường Phong Điền đạt 98/100 điểm, là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác này trên địa bàn thành phố.

Theo lãnh đạo CDC Huế, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, ung thư thanh quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đột quỵ, nhồi máu cơ tim cùng nhiều bệnh lý khác. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người hút, khói thuốc còn gây hại cho những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Việc sử dụng thuốc lá cũng làm gia tăng gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, ảnh hưởng đến năng suất lao động và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Kết quả đạt được của phường Phong Điền cho thấy hiệu quả từ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, ngành y tế và các cơ quan, đơn vị trong xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc không khói thuốc.