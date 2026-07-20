Chưa thể yên tâm với môi trường du lịch

Hoạt động kinh doanh đồ ăn, thức uống ở phía trước chùa Thiên Mụ nhiều thời điểm lộn xộn, ảnh hưởng hình ảnh điểm đến.

Ảnh hưởng du khách

Vừa xuống đường đi bộ dọc sông Hương, đoạn dưới chân cầu Trường Tiền, một người chạy xích lô đã tiến lại mời gọi tôi: “Em ơi, ở đây giờ ni không có chi đẹp hết. Đi một vòng xích lô ngắm Huế vui hơn”. Mặc dù tôi từ chối, người chạy xích lô này vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói cũ. Sau khi tôi rời đi, người này tiếp tục mời những vị khách khác với “điệp khúc” tương tự. Một số vị khách không hài lòng. Thanh Thiện, du khách đến từ Đà Nẵng cho hay: “Em khá ngạc nhiên khi mọi người ở xa tìm đến đây chụp ảnh, nhưng lại bị người Huế chê cảnh Huế”.

Đi dọc xuống phía bến thuyền Tòa Khâm vào khoảng hơn 5 giờ chiều, một nhóm người bán hàng rong bày bếp than nướng thức ăn ngay trên lối đi. Khói, mùi thức ăn khiến một số du khách qua lại khó chịu, phải tránh sang lối khác. Một người thường ra đây tập thể dục kể: “Ở đây họ không cho bán hàng rong. Lực lượng chức năng có tới kiểm tra, nhưng thấy bóng dáng của cơ quan chức năng là họ chạy đi. Khi không có lực lượng kiểm tra, họ lại xuất hiện”.

Tại bến thuyền Tòa Khâm, tình trạng đeo bám khách vẫn xảy ra, nhất là vào lúc trời tối, có đông khách du lịch. Dù có điểm bán vé, nhưng khách qua lại trên tuyến đường đi bộ vẫn phải liên tục từ chối nhiều lời mời của những người kinh doanh dịch vụ thuyền rồng và ca Huế.

Không chỉ riêng khu vực bến thuyền Tòa Khâm và phía dưới chân cầu Trường Tiền. Tại khu vực trước cổng điểm giữ xe đường Ông Ích Khiêm, hàng rong buôn bán sữa chua, nón lá… vẫn thường chào mời khách sau khi họ gửi xe hoặc vừa xuống taxi. Dọc đường Lê Huân, đường Đoàn Thị Điểm, đường Đặng Thái Thân… nơi có lượng du khách rất đông đến tham quan Đại Nội Huế, tình trạng hàng rong, chèo kéo khách vẫn còn xảy ra. Có lần, ở một quán cà phê trên đường Lê Huân, sau nhiều lần chào mời bất thành, một người bán vé số bất ngờ nhổ nước bọt xuống đất rồi bỏ đi với thái độ bực bội. Hành vi phản cảm này khiến hai vị khách chỉ biết lắc đầu.

Bên cạnh tình trạng hàng rong, chèo kéo khách, nguy cơ ảnh hưởng môi trường từ các hoạt động kinh doanh ở các điểm du lịch cũng đang xảy ra. Tại khu vực bờ sông, phía trước chùa Thiên Mụ - nơi các hàng đậu hủ và một số loại đồ ăn, thức uống khác phục vụ khách ngồi thưởng thức và ngắm cảnh, tình trạng rác thải chưa được dọn kịp thời gây mất mỹ quan. Vào những thời điểm khách đông, ly nhựa, hộp đựng thức ăn vẫn nằm vương vãi ở một số khu vực khiến cho hình ảnh của điểm du lịch khá nhếch nhác.

Ông Đồng Sĩ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long cho biết, sau nhiều đợt ra quân quyết liệt, cắt cử lực lượng “chốt” ở khu vực gần chùa Thiên Mụ, môi trường du lịch ở đây đã có nhiều cải thiện so với trước. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là chưa tìm được giải pháp cấp nước sạch phục vụ việc rửa chén sành, vì vậy, nhiều hộ đang sử dụng ly nhựa dùng một lần, cộng với ý thức của một bộ phận du khách cũng như một số người kinh doanh dẫn đến thực trạng trên. Địa phương đang tiếp tục có giải pháp khắc phục.

Quyết liệt, mạnh tay để giữ môi trường du lịch

Thời gian qua, việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự và môi trường du lịch trên địa bàn thành phố đã được các Sở, ban, ngành và UBND các xã, phường quan tâm triển khai. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chính một bộ phận người kinh doanh dịch vụ du lịch lại đang làm xấu hình ảnh môi trường du lịch.

Mới đây, UBND thành phố ban hành công văn số 9912/UBND-DL ngày 7/7/2026 về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 28/4/2026 và triển khai chuyên đề xử lý các vấn đề về môi trường du lịch trên địa bàn thành phố. Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm an ninh trật tự và môi trường du lịch trên địa bàn, đặc biệt bảo đảm môi trường du lịch các hoạt động lễ hội thuộc chương trình Festival Huế và các hoạt động du lịch hè, góp phần thu hút du khách, kích cầu phát triển du lịch của thành phố.

Theo Chủ tịch UBND phường Kim Long Đồng Sĩ Toàn, hiện, tại khu vực gần chùa Thiên Mụ, bên cạnh vai trò kiểm tra, giám sát của công an phường và Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công, các hộ kinh doanh đã thành lập tổ tự quản và chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự, môi trường du lịch. Phường đang nghiên cứu, tổ chức các ki-ốt làm khu vực giải khát, ẩm thực bài bản, tránh tình trạng lộn xộn và các vấn đề phát sinh, ảnh hưởng môi trường du lịch.

Ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Du lịch cho biết, hiện nay ngành du lịch đã và đang tăng cường công tác tiếp nhận, phối hợp với các cơ quan, xã, phường tập trung xử lý, nhất là qua phản ánh của người dân, du khách và tổ chức kiểm tra thường xuyên. Thời gian tới, sẽ có thêm các đợt kiểm tra thường kỳ và đột xuất của các lực lượng liên ngành.

Rõ ràng, những gì đang tồn tại cho thấy, bên cạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, ngành du lịch và các cơ quan chức năng cần có những chế tài đủ mạnh để răn đe. Không chỉ tổ chức những đợt kiểm tra theo kế hoạch mà khi cần thiết có thể nhập vai du khách để ghi nhận tình hình thực tế. Thành phố và địa phương cũng nên tăng cường hệ thống camera giám sát, như một hình thức “phạt nguội” để hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch vào khuôn khổ.