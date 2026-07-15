Xây dựng môi trường y tế không khói thuốc

Lấy máu xét nghiệm cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền.

Mới 47 tuổi, anh Hồ Văn Tân đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền gần 5 năm. Đây cũng là thời gian anh được các y, bác sĩ kiên trì tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

“Lần nào đến bệnh viện cũng được cán bộ y tế tuyên truyền về những tác hại của việc hút thuốc lá đối với bản thân và người nhà, nhưng tôi vẫn chưa thể bỏ được. Đến đầu tháng 5/2026, sau khi nhập viện, các điều dưỡng tận tình tư vấn, hướng dẫn từng bước để làm quen với việc cai thuốc. Tôi quyết tâm làm theo và đến nay đã bỏ hẳn thuốc lá nên sức khỏe cũng cải thiện rõ rệt”, anh Tân chia sẻ.

Câu chuyện của anh Tân là minh chứng cho hiệu quả của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) được đơn vị triển khai trong thời gian qua. Từ khu vực cổng bệnh viện, các phòng khám, khu điều trị nội trú đến phòng chờ đều được bố trí pano, áp phích, biển báo “Cấm hút thuốc lá” ở những vị trí dễ quan sát. Đây không chỉ là lời nhắc nhở mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác của người bệnh, người nhà và cả cán bộ y tế.

Trong các khoa, phòng, đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng luôn chủ động lồng ghép nội dung tư vấn về tác hại của thuốc lá trong quá trình khám, điều trị. Người bệnh hút thuốc được hướng dẫn các biện pháp cai thuốc, đồng thời được động viên duy trì quyết tâm từ chính những lợi ích thiết thực đối với sức khỏe.

Theo điều dưỡng Nguyễn Thanh Bình, phụ trách công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh truyền thông thông qua pano, áp phích, tờ rơi; tuyên truyền trực tiếp cho người bệnh và người nhà về những tác hại của thuốc lá; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện; không để căng tin kinh doanh thuốc lá; đồng thời chú trọng trồng thêm cây xanh, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tạo môi trường điều trị thân thiện.

Không chỉ hướng đến người bệnh, bệnh viện còn chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế gương mẫu nói không với thuốc lá. Quy chế nội bộ quy định nghiêm cấm cán bộ, viên chức, người lao động hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện. Hằng năm, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về phòng, chống tác hại thuốc lá để nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng tư vấn, truyền thông cho đội ngũ nhân viên y tế.

BSCKII. Phan Lê Minh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Điền cho biết, xây dựng bệnh viện không khói thuốc là một trong những tiêu chí quan trọng nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện và hướng tới môi trường khám, chữa bệnh văn minh, an toàn. Vì vậy, đơn vị luôn xác định công tác phòng, chống tác hại thuốc lá không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền mà phải trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế và sự đồng hành của người bệnh, người nhà bệnh nhân.

Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thông, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định cấm hút thuốc, đồng thời đẩy mạnh tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho người bệnh có nhu cầu. Bệnh viện cũng sẽ tiếp tục xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, lấy người bệnh làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội.