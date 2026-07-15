  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 16/07/2026 05:53

Xây dựng môi trường y tế không khói thuốc

HNN - Không chỉ là nơi khám, chữa bệnh, bệnh viện còn là môi trường an toàn, trong lành để bảo vệ sức khỏe cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng. Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, việc xây dựng môi trường y tế không khói thuốc đang được triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, vận động đến tăng cường giám sát, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Lan tỏa những cơ sở y tế không khói thuốcTruyền thông vì môi trường không khói thuốc

 Lấy máu xét nghiệm cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền.

Mới 47 tuổi, anh Hồ Văn Tân đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền gần 5 năm. Đây cũng là thời gian anh được các y, bác sĩ kiên trì tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

“Lần nào đến bệnh viện cũng được cán bộ y tế tuyên truyền về những tác hại của việc hút thuốc lá đối với bản thân và người nhà, nhưng tôi vẫn chưa thể bỏ được. Đến đầu tháng 5/2026, sau khi nhập viện, các điều dưỡng tận tình tư vấn, hướng dẫn từng bước để làm quen với việc cai thuốc. Tôi quyết tâm làm theo và đến nay đã bỏ hẳn thuốc lá nên sức khỏe cũng cải thiện rõ rệt”, anh Tân chia sẻ.

Câu chuyện của anh Tân là minh chứng cho hiệu quả của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) được đơn vị triển khai trong thời gian qua. Từ khu vực cổng bệnh viện, các phòng khám, khu điều trị nội trú đến phòng chờ đều được bố trí pano, áp phích, biển báo “Cấm hút thuốc lá” ở những vị trí dễ quan sát. Đây không chỉ là lời nhắc nhở mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác của người bệnh, người nhà và cả cán bộ y tế.

Trong các khoa, phòng, đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng luôn chủ động lồng ghép nội dung tư vấn về tác hại của thuốc lá trong quá trình khám, điều trị. Người bệnh hút thuốc được hướng dẫn các biện pháp cai thuốc, đồng thời được động viên duy trì quyết tâm từ chính những lợi ích thiết thực đối với sức khỏe.

Theo điều dưỡng Nguyễn Thanh Bình, phụ trách công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh truyền thông thông qua pano, áp phích, tờ rơi; tuyên truyền trực tiếp cho người bệnh và người nhà về những tác hại của thuốc lá; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện; không để căng tin kinh doanh thuốc lá; đồng thời chú trọng trồng thêm cây xanh, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tạo môi trường điều trị thân thiện.

Không chỉ hướng đến người bệnh, bệnh viện còn chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế gương mẫu nói không với thuốc lá. Quy chế nội bộ quy định nghiêm cấm cán bộ, viên chức, người lao động hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện. Hằng năm, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về phòng, chống tác hại thuốc lá để nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng tư vấn, truyền thông cho đội ngũ nhân viên y tế.

BSCKII. Phan Lê Minh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Điền cho biết, xây dựng bệnh viện không khói thuốc là một trong những tiêu chí quan trọng nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện và hướng tới môi trường khám, chữa bệnh văn minh, an toàn. Vì vậy, đơn vị luôn xác định công tác phòng, chống tác hại thuốc lá không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền mà phải trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế và sự đồng hành của người bệnh, người nhà bệnh nhân.

Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thông, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định cấm hút thuốc, đồng thời đẩy mạnh tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho người bệnh có nhu cầu. Bệnh viện cũng sẽ tiếp tục xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, lấy người bệnh làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội.

Bài, ảnh: Hiếu Hương
 Từ khóa:
xây dựngmôi trường y tế không khói thuốcBệnh viện Đa khoa Bình Điền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng yêu thương

Chăm lo đời sống, hỗ trợ người nghèo có điều kiện an cư lạc nghiệp không chỉ là thực hiện chính sách an sinh xã hội mà còn là cách thiết thực để Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Phú Hồ (TP. Huế) vun đắp tình đoàn kết, xây dựng yêu thương và niềm tin trong Nhân dân.

Xây dựng yêu thương
TUYẾN ĐÔNG - TÂY KẾT NỐI CAO TỐC:
Mở rộng dư địa phát triển cho thành phố

“Việc đầu tư và xây dựng tuyến đường Đông - Tây kết nối với cao tốc không chỉ là một dự án (DA) hạ tầng giao thông đơn thuần, mà còn là đòn bẩy chiến lược để tạo chuyển biến về kinh tế - xã hội cho khu vực phía tây và trung tâm thành phố Huế”, ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế khẳng định.

Mở rộng dư địa phát triển cho thành phố
Xây mới cầu Ông Thượng

Ngày 7/7, đơn vị thi công tiếp tục triển khai các hạng mục xây mới cầu Ông Thượng, phường Mỹ Thượng (TP. Huế) theo giấy phép do Sở Xây dựng cấp.

Xây mới cầu Ông Thượng
Thúc đẩy xây dựng mô hình du lịch xanh tuần hoàn

Du lịch tuần hoàn không dừng lại ở việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Xu thế mới này đòi hỏi tiến tới du lịch tái tạo, nơi mỗi hành trình của du khách đều để lại tác động tích cực, góp phần phục hồi tài nguyên, bảo tồn văn hóa, nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero toàn cầu.

Thúc đẩy xây dựng mô hình du lịch xanh tuần hoàn
KÈ VÀ ĐƯỜNG DÂN SINH QUA PHÚ LƯƠNG A:
Cần được quan tâm đầu tư, nâng cấp

Nếu không sớm được đầu tư xây dựng kè và gia cố nền đường, gần 500m tuyến đường dân sinh kết hợp kè bảo vệ đồng ruộng của người dân tại bờ sông Bồ đoạn qua tổ dân phố (TDP) Phú Lương A, phường Hóa Châu (TP. Huế) có nguy cơ bị cuốn trôi, đất sản xuất bị xâm thực là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi có những đợt mưa lớn.

Cần được quan tâm đầu tư, nâng cấp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top