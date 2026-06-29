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ClockThứ Ba, 07/07/2026 15:16

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hoàn thành đợt giám sát phòng, chống tác hại thuốc lá

HNN.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế vừa hoàn thành đợt giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) tại các Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND, Trạm Y tế các phường Thuận Hóa, An Cựu, Hương An, Phong Điền và các xã Long Quảng, A Lưới 3. Đợt giám sát nhằm đánh giá việc triển khai các hoạt động PCTHTL theo Kế hoạch số 27/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo PCTHTL thành phố giai đoạn 2025-2026, đồng thời hướng dẫn các địa phương, đơn vị nâng cao hiệu quả xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

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Giám sát công tác PCTHTL tại xã Long Quảng 

Đợt giám sát triển khai từ ngày 9/6. Qua đó, đoàn công tác ghi nhận các đơn vị đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; ban hành kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức ký cam kết không hút thuốc trong cơ quan, niêm yết biển cấm hút thuốc và tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật PCTHTL đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nhiều đơn vị cũng đã đưa nội dung PCTHTL vào quy chế, nội quy và duy trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Kết thúc đợt giám sát, đoàn công tác đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng môi trường không khói thuốc; duy trì công tác truyền thông, ký cam kết thực hiện, đưa tiêu chí không hút thuốc tại nơi làm việc vào đánh giá thi đua, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về PCTHTL, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

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 Từ khóa:
giám sátthuốc lácdc
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