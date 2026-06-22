Truyền thông vì môi trường không khói thuốc

Bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế giới thiệu tác hại của thuốc lá cho người dân

Tư vấn cai nghiện thuốc lá

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026, nhiều hoạt động truyền thông đã được tổ chức đồng loạt trên địa bàn thành phố. Từ các cơ sở y tế, trường học, cơ quan hành chính đến các khu dân cư đều đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Một trong những điểm nhấn của đợt cao điểm truyền thông năm nay là chương trình tuyên truyền, khám và tư vấn cai nghiện thuốc lá miễn phí do Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức dành cho người bệnh, người nhà người bệnh và người dân có nhu cầu. Không chỉ cung cấp thông tin khoa học về tác hại của thuốc lá, các y, bác sĩ còn trực tiếp tư vấn, hỗ trợ người hút thuốc xây dựng lộ trình cai thuốc phù hợp.

Ông Trần Đình Dũng, trú tại phường Hương An, TP. Huế, là một trong những người đã thay đổi nhận thức sau khi tham gia chương trình. Trước đây, ông hút gần một bao thuốc lá mỗi ngày. Trong thời gian chăm sóc người thân tại bệnh viện, ông thường tranh thủ ra khu vực sân vườn để hút thuốc. Sau nhiều lần được nhân viên y tế tư vấn, ông dần hiểu rõ hơn những hệ lụy mà thuốc lá gây ra.

“Sau khi được các bác sĩ giải thích về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và những người xung quanh, tôi đã giảm dần số lượng thuốc hút mỗi ngày và quyết tâm bỏ thuốc hoàn toàn. Tôi nhận ra việc từ bỏ thuốc lá không chỉ tốt cho mình mà còn là trách nhiệm với gia đình và cộng đồng”, ông Dũng chia sẻ.

Đẩy mạnh truyền thông

Theo các chuyên gia y tế, trong bối cảnh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng trong giới trẻ, công tác truyền thông càng trở nên cấp thiết. Nhiều người vẫn lầm tưởng đây là những sản phẩm ít độc hại hoặc có thể hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Tuy nhiên, nicotine trong các sản phẩm này vẫn là chất gây nghiện mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, tim mạch và hô hấp, đặc biệt nguy hại đối với thanh thiếu niên.

Chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2026 do Tổ chức Y tế thế giới phát động là “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá”. Thông điệp này nhằm cảnh báo những chiêu thức tiếp thị tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá đang hướng đến giới trẻ thông qua mẫu mã bắt mắt, hương vị hấp dẫn và quảng cáo gây hiểu lầm.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế, nhờ duy trì truyền thông thường xuyên và đa dạng hình thức, công tác PCTHTL trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả nghiên cứu về thực trạng sử dụng thuốc lá và công tác PCTHTL trên địa bàn năm 2022 cho thấy tỷ lệ người dân biết đến Luật PCTHTL tăng từ 65,8% năm 2018 lên 78,2% năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, chương trình PCTHTL được triển khai trên địa bàn từ nhiều năm qua và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhờ sự tham gia đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về tác hại của thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng; tăng cường giáo dục PCTHTL trong trường học; xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCTHTL. Thành phố cũng chú trọng xây dựng cộng đồng dân cư không khói thuốc, đưa nội dung hạn chế hút thuốc trong đám cưới, đám tang, lễ hội vào hương ước, quy ước của địa phương nhằm từng bước thay đổi thói quen và hành vi của người dân.

Thực tế cho thấy, truyền thông đang đóng vai trò là “chìa khóa” trong công tác PCTHTL. Khi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu rõ những nguy cơ mà thuốc lá gây ra và nhận thức được lợi ích của việc từ bỏ thuốc lá, họ sẽ chủ động thay đổi hành vi theo hướng tích cực hơn. Từ những buổi tư vấn tại bệnh viện, các hoạt động truyền thông trong trường học, cơ quan, khu dân cư đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thông điệp sống khỏe, không khói thuốc đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe và mang lại môi trường sống trong lành, văn minh.