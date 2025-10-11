Tối ưu triệt đốt rối loạn nhịp bằng năng lượng RF

Lãnh đạo BVTW Huế trao Giấy chứng nhận cho các bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực nhịp tim học

TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc BVTW Huế, Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến khẳng định: “Điện sinh lý tim là lĩnh vực tiên phong, đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ và liên tục cập nhật. Với định hướng trở thành trung tâm đào tạo và chuyển giao kỹ thuật điện sinh lý hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên, bệnh viện luôn chú trọng hợp tác với các hãng công nghệ y khoa uy tín để mang đến các chương trình đào tạo thực hành chất lượng cao”.

Hội thảo lần này không chỉ giúp các bác sĩ hiểu sâu hơn về cơ chế tạo tổn thương của năng lượng RF, mà còn hướng đến việc tối ưu hóa chiến lược triệt đốt với sự hỗ trợ của hệ thống định vị 3D trong tương lai gần.

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhịp tim học Việt Nam, trong đó có TS.BS Phạm Như Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, Phó Chủ tịch Phân hội Can thiệp Tim mạch Việt Nam. Theo TS. Hùng: “Điện sinh lý tim Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với sự ứng dụng rộng rãi các công nghệ tiên tiến như 3D mapping, đốt lạnh (cryoablation) hay năng lượng xung điện (PFA) trong điều trị rung nhĩ và các rối loạn nhịp phức tạp. Sự kiện tại Huế cho thấy vai trò tiên phong của BVTW Huế cùng các trung tâm lớn trong việc làm chủ kỹ thuật cao và hội nhập khu vực”.

Chương trình hội thảo gồm các bài giảng chuyên sâu về nguyên lý, kỹ thuật sử dụng năng lượng RF trong triệt đốt rối loạn nhịp; thảo luận ca lâm sàng thực tế về nhịp nhanh trên thất và thất; cùng phần giới thiệu các công nghệ catheter và hệ thống điều khiển nhiệt độ thế hệ mới của Boston Scientific giúp tăng độ chính xác và an toàn trong can thiệp.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia và ê-kíp tim mạch của BVTW Huế cũng thực hiện thành công hơn 20 ca triệt đốt rối loạn nhịp tim phức tạp cho bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh, thể hiện cam kết mạnh mẽ của bệnh viện trong việc ứng dụng khoa học tiên tiến vào điều trị, vì lợi ích của người bệnh và cộng đồng.