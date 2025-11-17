Khám mắt và tặng kính miễn phí cho hơn 500 người dân

Các bác sĩ của Tổ chức ADM-VN giới thiệu kính với người dân

Chương trình dự kiến phục vụ hơn 500 người dân thuộc các phường Phong Thái, Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú (TP. Huế) và xã Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị). Các đối tượng ưu tiên gồm người cao tuổi, hộ nghèo, gia đình chính sách, được lập danh sách từ đề xuất của chính quyền địa phương. Nhờ vậy, hoạt động hỗ trợ đến đúng những nhóm dân cư dễ gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt là các bệnh lý về mắt.

Tại khu vực khám bệnh, người dân được đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Mắt của BVTW Huế Cơ sở 2 cùng các kỹ thuật viên của ADM-VN thăm khám, đo tật khúc xạ và tư vấn chuyên sâu. Bệnh nhân có nhu cầu được cấp kính hoàn toàn được miễn phí, phù hợp với độ khúc xạ và tình trạng thị lực từng trường hợp.

Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa giúp cải thiện thị lực, vừa góp phần giảm nguy cơ suy giảm thị giác ở người dân, đặc biệt trong bối cảnh các bệnh lý mắt ngày càng phổ biến. Chương trình tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác kéo dài hơn 25 năm giữa BVTW Huế và ADM-VN, mở ra triển vọng triển khai thêm nhiều chương trình y tế cộng đồng tại khu vực miền Trung trong thời gian tới.