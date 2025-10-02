  • Huế ngày nay Online
Khám, tư vấn dị tật bàn tay bẩm sinh và di chứng sau phẫu thuật bàn tay

HNN.VN - Ngày 3/10, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo Phẫu thuật Bàn tay Việt - Úc lần thứ 20.

 Chuyên gia khám và tư vấn cho người bệnh

Với hơn 120 học viên tham dự, lớp đào tạo năm nay trở thành một trong những khóa học có quy mô lớn nhất. Đặc biệt, sau 28 năm tổ chức, sự hiện diện của học viên quốc tế đầu tiên đến từ đảo quốc Solomon (khu vực châu Á - Thái Bình Dương) minh chứng cho sự uy tín và sức lan tỏa học thuật ngày càng rộng rãi của chương trình hợp tác. Khoá học không chỉ là dịp cập nhật kiến thức chuyên sâu mà còn là diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và mở rộng kết nối chuyên môn cho các phẫu thuật viên trẻ tại Huế cũng như trên cả nước.

Trải qua 5 ngày đào tạo lý thuyết và thực hành, lớp học tập trung vào ba chủ đề trọng tâm: Phẫu thuật Bàn tay - Vi phẫu, Phục hồi chức năng sau phẫu thuật bàn tay, và Cập nhật Nội soi khớp cổ tay. Theo TS.BS. Hồ Mẫn Trường Phú, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật Tạo hình, BVTW Huế, trong khuôn khổ chương trình, đoàn chuyên gia đã trực tiếp khám, tư vấn và hội chẩn cho gần 40 bệnh nhân với nhiều mặt bệnh đa dạng như dị tật bàn tay bẩm sinh, di chứng sau phẫu thuật bàn tay; các tổn thương thần kinh phức tạp trong bệnh lý tổn thương đám rối thần kinh cánh tay; các bệnh lý về cổ bàn tay, khớp khuỷu, khớp vai; đồng thời tư vấn và hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

Sau gần 30 năm, hợp tác Phẫu thuật Bàn tay Việt - Úc đã tổ chức nhiều khoá đào tạo và chuyển giao nhiều kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật dị tật bàn tay, vi phẫu nối chi thể đứt lìa, điều trị dị tật bẩm sinh, nội soi khớp cổ tay, giúp hàng nghìn bệnh nhân phục hồi chức năng bàn tay, đồng thời nâng tầm BVTW Huế trở thành một trong những trung tâm phẫu thuật bàn tay hàng đầu cả nước.

THANH HƯƠNG
Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt thứ 20

Sáng 2/10, tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, bệnh nhân H.T.N. (45 tuổi, Thủy Xuân, TP. Huế) chính thức được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định sau gần 3 tuần trải qua ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt. Đây là ca ghép tim thứ 20 được thực hiện thành công tại BVTW Huế, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực phẫu thuật tim và ghép tạng ở Việt Nam.

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt thứ 20
Thành công can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi cho bệnh nhi 6 tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế

Ngày 1/10, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết vừa điều trị thành công ca can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi cho bệnh nhi H.H.M.Q, 6 tuổi (TP. Huế). Sau can thiệp, bệnh nhi được chăm sóc, theo dõi tại Khoa Nhi Tim mạch - Khớp và đã ổn định, xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Thành công can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi cho bệnh nhi 6 tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế
Bệnh viện Trung ương Huế công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Chiều 30/9, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (BAĐT). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số y tế, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh - không giấy tờ, là hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bệnh viện Trung ương Huế công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
Kỳ III: Mở rộng cánh cửa sự sống

Huế được xác định là trung tâm y tế chuyên sâu, mũi nhọn về ghép tạng. Tuy nhiên, từ chiến lược đến hành động cần sự điều chỉnh về pháp luật, chính sách và cả nhận thức cộng đồng. Nhiều giải pháp được đề xuất nhằm hiện thực hóa khát vọng sống cho người bệnh.

Kỳ III Mở rộng cánh cửa sự sống

