Khám, tư vấn dị tật bàn tay bẩm sinh và di chứng sau phẫu thuật bàn tay

Chuyên gia khám và tư vấn cho người bệnh

Với hơn 120 học viên tham dự, lớp đào tạo năm nay trở thành một trong những khóa học có quy mô lớn nhất. Đặc biệt, sau 28 năm tổ chức, sự hiện diện của học viên quốc tế đầu tiên đến từ đảo quốc Solomon (khu vực châu Á - Thái Bình Dương) minh chứng cho sự uy tín và sức lan tỏa học thuật ngày càng rộng rãi của chương trình hợp tác. Khoá học không chỉ là dịp cập nhật kiến thức chuyên sâu mà còn là diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và mở rộng kết nối chuyên môn cho các phẫu thuật viên trẻ tại Huế cũng như trên cả nước.

Trải qua 5 ngày đào tạo lý thuyết và thực hành, lớp học tập trung vào ba chủ đề trọng tâm: Phẫu thuật Bàn tay - Vi phẫu, Phục hồi chức năng sau phẫu thuật bàn tay, và Cập nhật Nội soi khớp cổ tay. Theo TS.BS. Hồ Mẫn Trường Phú, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật Tạo hình, BVTW Huế, trong khuôn khổ chương trình, đoàn chuyên gia đã trực tiếp khám, tư vấn và hội chẩn cho gần 40 bệnh nhân với nhiều mặt bệnh đa dạng như dị tật bàn tay bẩm sinh, di chứng sau phẫu thuật bàn tay; các tổn thương thần kinh phức tạp trong bệnh lý tổn thương đám rối thần kinh cánh tay; các bệnh lý về cổ bàn tay, khớp khuỷu, khớp vai; đồng thời tư vấn và hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

Sau gần 30 năm, hợp tác Phẫu thuật Bàn tay Việt - Úc đã tổ chức nhiều khoá đào tạo và chuyển giao nhiều kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật dị tật bàn tay, vi phẫu nối chi thể đứt lìa, điều trị dị tật bẩm sinh, nội soi khớp cổ tay, giúp hàng nghìn bệnh nhân phục hồi chức năng bàn tay, đồng thời nâng tầm BVTW Huế trở thành một trong những trung tâm phẫu thuật bàn tay hàng đầu cả nước.