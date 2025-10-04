Bệnh viện Trung ương Huế khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân Hà Tĩnh

Các bác sĩ BVTW Huế khám bệnh cho người dân Hà Tĩnh

Tại điểm khám, bà con được thăm khám toàn diện với các dịch vụ siêu âm tổng quát, siêu âm tim, điện tim, xét nghiệm đường huyết nhanh, qua đó phát hiện sớm các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, xương khớp, hô hấp... Nhiều trường hợp được tư vấn điều trị và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà, giúp nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.

Hơn 600 đơn thuốc miễn phí với tổng trị giá trên 100 triệu đồng đã được trao tận tay người dân.

BSCKII Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó Giám đốc BVTW Huế cho biết: “Khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm nhân văn của người thầy thuốc. Chúng tôi mong muốn mang đến cho bà con vùng thiên tai cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, đặc biệt trong thời điểm sức khỏe dễ bị ảnh hưởng".