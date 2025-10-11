Tôn vinh trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài (thứ ba, phải sang) tặng hoa chúc mừng hội nghị

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài; GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam, nguyên Viện Trưởng Viện Dinh dưỡng Việt Nam; các UVTV Thành ủy: Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP. Huế; Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cùng lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Y tế, TP. Huế, các ban ngành và hơn 300 đại biểu, chuyên gia, khách mời trong và ngoài thành phố.

Diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/10, hội nghị gồm ba phiên thảo luận chính, với gần 20 tham luận khoa học do các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày. Phiên toàn thể tập trung vào các chủ đề về trí tuệ nhân tạo trong dự phòng và điều trị, định hướng phát triển ngành điều dưỡng, dinh dưỡng trong kỷ nguyên số, khẳng định vai trò then chốt của nữ trí thức trong ứng dụng công nghệ vào chăm sóc sức khỏe.

Các phiên tiếp theo khai thác chiều sâu các ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại: Điều phối ghép tạng trong bối cảnh y tế số, ứng dụng NANDA-NIC-NOC trong hồ sơ bệnh án điện tử, mô hình “Tumor Board” đa ngành trong điều trị ung thư, vai trò AI và chuyển đổi số trong chẩn đoán hình ảnh, tối ưu hóa phác đồ điều trị Thalassemia, dự báo biến chứng bàn chân đái tháo đường, cá thể hóa điều trị trong lọc máu chu kỳ...

Trước đó, ngày 10/10, chương trình đào tạo liên tục với chủ đề “Phối hợp đa ngành trong chăm sóc người bệnh” đã được tổ chức. Các báo cáo đề cập đến những vấn đề thời sự của y học, tập trung vào các chủ đề thiết thực trong nhiều chuyên khoa quan trọng như nội tiết, tim mạch, ung thư, chăm sóc người cao tuổi... Nội dung đào tạo không chỉ mang tính cập nhật chuyên môn, mà còn phản ánh tư duy đổi mới trong điều trị và chăm sóc người bệnh, đặt người bệnh làm trung tâm, đồng thời kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại, công nghệ số và sự hợp tác đa ngành.

Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam trao bằng khen cho các nữ tri thức BVTW Huế

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh: Trong suốt tiến trình phát triển của ngành Y học Việt Nam nói chung và của TP. Huế nói riêng, lực lượng nữ trí thức luôn là nguồn lực quý báu, góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Trong kỷ nguyên công nghệ và chuyển đổi số, vai trò của đội ngũ nữ trí thức càng trở nên nổi bật. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, y học cá thể hóa, công nghệ gen hay các hệ thống phẫu thuật thông minh đòi hỏi mỗi cán bộ y tế không ngừng học hỏi, sáng tạo và đổi mới. Ở đó, sự nhạy bén, tinh tế, tận tâm và khéo léo - những phẩm chất đặc trưng của người phụ nữ Huế chính là điểm tựa vững chắc giúp ngành y tế phát triển nhanh, bền vững và mang đậm tính nhân văn.

Ông Nguyễn Chí Tài đề nghị đội ngũ nữ trí thức ngành y của thành phố tiếp tục học tập, nghiên cứu, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, phát huy vai trò tiên phong trong nghiên cứu khoa học, y học dự phòng và y học cộng đồng; chủ động đề xuất sáng kiến, ứng dụng công nghệ mới - đặc biệt trong chuyển đổi số, y tế thông minh, chăm sóc sức khỏe từ xa và khám chữa bệnh trực tuyến nhằm phục vụ người dân tốt hơn, lấy hiệu quả và nhân văn làm thước đo. Đồng thời, tăng cường hợp tác đa ngành, kết nối giữa y học - công nghệ - xã hội học - tâm lý học, hình thành mô hình y tế toàn diện, hướng đến phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe toàn dân...

Hội nghị Khoa học Nữ BVTW Huế mở rộng năm 2025 là nơi kết nối đội ngũ nữ trí thức ngành y trong cả nước, khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số y tế; thúc đẩy hợp tác giữa các bệnh viện, trường đại học và cơ sở y tế, hướng tới xây dựng nền y tế hiện đại, nhân văn và lấy người bệnh làm trung tâm.